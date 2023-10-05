ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина добилась огромного успеха, заставив российские корабли уйти из Севастополя

Поскольку указанный комплекс состоит из большого количества огневых устройств, радаров, пунктов управления и целого ряда вспомогательных компонентов, неизвестно, какая именно часть комплекса пострадала. Достоверно известно лишь то, что в районе системы ПВО было слышно около 20 взрывов. Если сообщение украинских властей правдиво, то это снова станет исключительно крупной стратегической потерей для России.

Большое достижение Украины

Вчера в СМИ появились сообщения, сделанные на основе спутниковой информации, что Черноморский флот России полностью покинул базу в Севастополе и передислоцировался в Новороссийск и другие порты восточного побережья Черного моря.

Это, безусловно, очень большое достижение для Украины, поскольку оно значительно усложняет действия российского флота в Черном море.

После последней атаки на штаб флота в Крыму (в Севастополе) Россия больше не организовывала крупных ракетных ударов по Украине. Перебазирование флота сигнализирует о том, что новый штаб потихоньку начал работать, но для обепсечения надлежащего военного командования и координации все равно потребуется время.

Можно быть уверенным, что российский флот больше не будет пытаться блокировать побережье Украины с помощью военно-морских операций. Таким образом, не исключено, что экспорт зерна из украинских портов может набрать обороты, и вместо прежних отдельных судов может возникнуть поток зерновозов, посещающих украинские порты.