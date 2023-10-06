Родитель: переход на эстонский важен, но особым детям нужен особый подход

И сейчас я надеюсь, что мы начнем обсуждать проблему, искать решение. Потому что ведь тут имеется и юридическая казуистика, не всегда ясно, как этот закон может быть истолкован, к кому он относится. Может ли он применяться к тем, кто начал учиться до его принятия, может ли он иметь обратную силу, и таких неясных нюансов в действительности очень много.

Но диалог с Министерством образования мы открыли, и это очень здорово. Я надеюсь, что мы сможем все это обсудить, и после этого и родители будут спокойны, и педагоги будут спокойны. И у нас останется время для того, чтобы подготовить и учебные заведения, и родителей, и общественность, подготовить к тому, как все это будет происходить. И, самое главное, из-за наших детей не будет ставиться под сомнение необходимость всей реформы. Мне бы этого, повторюсь, очень не хотелось, потому что ведь речь идет о малом количестве детей.

И теперь отдельно о том, что касается малых классов. На открытие таких классов нужно получать специальное разрешение, и все детки в таких малых классах имеют заключение врачей. Это не те дети, которые перемещаются в инвалидных креслах, или имеют проблемы с передвижением, со зрением или со слухом, нет, это дети, у которых проблемы с развитием и с поведением.