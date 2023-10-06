В студии Postimees Анна Фаттахова: как можно смягчить трудности перехода на эстоноязычное образование для детей с особыми потребностями?

- В прошлую среду министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что закон о переходе на эстонский язык образования не освобождает ни одну целевую группу от перехода, включая детей с особыми потребностями. В то же время на сайте министерства появился комментарий, из которого следовало, что в определенных ситуациях для детей и в садике, и в младших классах остается возможность получить индивидуальное решение Rajaleidja, допускающее обучение на родном языке. Есть ли что-то обнадеживающее в реакции парламентариев и министерства для авторов петиции и тех, кто ее подписал?

- Также Кристина Каллас говорила в сентябре, что при обучении ученика с особыми образовательными потребностями наряду с эстонским языком обучения или вместо него может использоваться другой язык, если внешкольная консультативная группа, рекомендуя усиленную или специальную поддержку для ученика, пришла к выводу, что обучение на эстонском языке невозможно в силу особенностей развития ученика. Как это может происходить на практике, как эта консультативная группа будет формировать свое заключение? Насколько трудно будет добиваться такого избирательного применения закона?

- Часто высказывается мнение, что в Эстонии услуг для детей с особыми потребностями объективно больше именно на эстонском языке, и если кто-то выбирает для ребенка обучение на русском - значит, не было другого варианта, и это идет не от упрямства, а от того факта, что такой вариант был рекомендован врачами, чтобы не страдало душевное здоровье ребенка. Пробовали ли авторы петиции заручиться поддержкой представителей научного, медицинского сообщества, которые с научной точки зрения могли бы доказать необходимость особого подхода в этом вопросе в отношении особых детей?