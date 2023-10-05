Кылварт: Таллинн готов внести свой вклад в сохранение спасательной команды в Копли

По словам мэра Михаила Кылварта, город осознает последствия сложившейся ситуации. «В то же время мы должны признать, что общий план сокращений был составлен в 2021 году, но в нем не было решения о закрытии Коплиской спасательной команды. В сегодняшних изменившихся обстоятельствах безопасность и защита населения являются одним из важнейших приоритетов, которым следует руководствоваться при принятии решения», - написал Кылварт.

«Исходя из этого мы просим выделить дополнительное время на принятие решения о закрытии Коплиской спасательной команды. Таллинн хочет еще раз проанализировать последствия планируемого решения и их влияние, а также совместно найти решение ситуации. Для обеспечения безопасности горожан Таллинн также готов внести свой вклад и найти для этого возможности», - отметил он.

22 сентября мэр Таллинна направил обращение к министру внутренних дел, в котором попросил сохранить Коплискую спасательную команду, поскольку она оказывает оперативную помощь в районе, в котором проживает более 60 000 человек и при ее ликвидации доступность помощи для местного населения ухудшится.

Важность Коплиской спасательной команды с точки зрения безопасности Пыхья-Таллинна возрастает, поскольку район приобрел большую популярность в качестве места для новой застройки и в ближайшие годы прогнозируется рост численности населения района.

Помимо развития новой застройки в этом районе множество жилых домов со старыми топочными камерами и газовым оборудованием, поэтому в отопительный сезон здесь прогнозируются связанные с этим происшествия. Для понимания роли Коплиской спасательной команды необходимо учитывать и производственное наследие, расположение у моря и узкие транспортные пути полуострова.

«Действующая спасательная служба является частью широкой гособороны и отвечает за урегулирование кризисов также в более масштабном понимании. По опыту Украины мы видим, что роль самоотверженных спасателей при спасении местного населения из разрушенных домов имеет первостепенное значение», - добавил Кылварт в своем обращении.