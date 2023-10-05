Facebook в четверг установил ограничения на использование аккаунтов нескольких членов фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Рийгикогу.
«Возможно, либералы устроили какую-то массовую волну жалоб»: Facebook установил ограничения для нескольких членов EKRE
«Мы наложили ограничения на ваш аккаунт по соображениям безопасности, поскольку выяснилось, что некоторые из ваших действий не соответствуют нашей политике, - говорится в автоматическом сообщении Facebook. - Повторные нарушения могут повлечь за собой дополнительные ограничения».
Уведомление об ограничении на использование аккаунта получил и председатель EKRE Мартин Хельме. «Никаких обоснований, никаких объяснений; можно было бы отправить роботу жалобу, но даже неизвестно, из-за чего установлены ограничения», - написал Хельме в соцсетях.
По словам Хельме, аналогичное уведомление от Facebook получили и депутаты EKRE Варро Вооглайд, Керт Кинго и Анти Пооламетс.
«Возможно, либералы устроили какую-то массовую волну жалоб, обычно тогда искусственный интеллект просто тупо ставит ограничение тому, на кого нападают», - считает Хельме.