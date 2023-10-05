Комплект для домашнего теста на выявление рака шейки матки стал доступен и в аптеках

Институт развития здоровья и Касса здоровья с интервалом в пять лет приглашают застрахованных и незастрахованных женщин в возрасте 30-65 лет на обследование на рак шейки матки. В этом году к участию в скрининге рака шейки матки приглашаются женщины 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 гг. рождения.

Женщины из целевой группы скрининга рака шейки матки, которые еще не прошли скрининг, будут иметь возможность пройти тестирование в клинике или дома. Комплект для домашнего тестирования можно заказать в разделе заказов на сайте hpv.synlab.ee. Также набор можно получить в 90 аптеках нескольких уездов Эстонии, в том числе в аптеках сетей Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek. Проект домашнего тестирования является частью национального скринингового исследования, организованного Институтом развития здоровья (TAI) и Кассой здоровья. Пробы, взятые дома, можно будет отправить в лаборатории до конца этого года.

Домашнее тестирование элементарно, удобно и безболезненно, оно экономит время в сравнении с походом в клинику. К домашнему тесту прилагается подробная инструкция по забору проб, следуя которой, можно легко взять пробу самостоятельно. Самостоятельное тестирование дома и услуга в клинике, оказанная медицинским работником, одинаково надежны при определении ВПЧ (вируса папилломы человека).