Комплект для домашнего теста на выявление рака шейки матки стал доступен и в аптеках

Начиная с октября женщины, приглашенные в этом году на обследование на выявление рака шейки матки и еще не участвовавшие в тестировании, смогут попросить в аптеках предоставить им комплект для домашнего теста. Бесплатные наборы для домашнего тестирования можно получить в аптеках Валгаского, Вильяндиского, Выруского, Пылваского и Ида-Вируского уездов. Анализ теста и необходимые дополнительные обследования также будут бесплатны для всех женщин, независимо от наличия у них медицинской страховки.
Институт развития здоровья и Касса здоровья с интервалом в пять лет приглашают застрахованных и незастрахованных женщин в возрасте 30-65 лет на обследование на рак шейки матки. В этом году к участию в скрининге рака шейки матки приглашаются женщины 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 гг. рождения.
Женщины из целевой группы скрининга рака шейки матки, которые еще не прошли скрининг, будут иметь возможность пройти тестирование в клинике или дома. Комплект для домашнего тестирования можно заказать в разделе заказов на сайте hpv.synlab.ee. Также набор можно получить в 90 аптеках нескольких уездов Эстонии, в том числе в аптеках сетей Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek. Проект домашнего тестирования является частью национального скринингового исследования, организованного Институтом развития здоровья (TAI) и Кассой здоровья. Пробы, взятые дома, можно будет отправить в лаборатории до конца этого года.
Домашнее тестирование элементарно, удобно и безболезненно, оно экономит время в сравнении с походом в клинику. К домашнему тесту прилагается подробная инструкция по забору проб, следуя которой, можно легко взять пробу самостоятельно. Самостоятельное тестирование дома и услуга в клинике, оказанная медицинским работником, одинаково надежны при определении ВПЧ (вируса папилломы человека).
Эстонские женщины хорошо восприняли практику тестирования дома, что показали проекты, реализуемые в сотрудничестве Института развития здоровья и Кассы здоровья с 2020 года. Домашнее тестирование - это удобный для многих способ пройти тестирование, благодаря чему скрининг проходит большее количество женщин. В прошлом году более 5300 женщин приняли участие в скрининге рака шейки матки с помощью домашнего теста, заказанного онлайн или полученного в аптеке.
Все началось с того, что 600 женщин в Ида-Вирумаа получили домашний тест в аптеке. Поскольку проект предоставления домашних тестов в аптеках Ида-Вирумаа оказался очень успешным, в этом году эта возможность была распространена на большее количество уездов. Преимуществом аптек, безусловно, является хорошая доступность услуги и возможность получить прямую консультацию.
Рак шейки матки можно эффективно предотвратить путем своевременной вакцинации против ВПЧ, а также путем регулярного скрининга. Основным фактором риска заболевания является персистирующая инфекция в виде вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. Прохождение скрининга важно, поскольку инфекция ВПЧ обычно не вызывает симптомов и не вызывает изменений в самочувствии человека. Однако вирус, который длительное время остается в организме, может вызвать изменения клеток шейки матки, которые, если не оказать необходимое внимание, со временем могут перерасти в рак шейки матки.
В Эстонии ежегодно около 150 женщин заболевают раком шейки матки, и около 60 женщин умирают от него. Большая часть случаев рака шейки матки диагностируется у женщин, которые не прошли скрининг или не проходили обследование с достаточной регулярностью. Поэтому очень важно раннее выявление предраковых изменений и своевременное их лечение, так как именно так можно предотвратить развитие рака.