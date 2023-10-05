Жители Тарту теперь cмогут перерабатывать строительные материалы

Тартуская городская управа и компания Terasteenus OÜ открыли 1 октября банк вторичной переработки строительных материалов по адресу: Тарту, Яамамыйса, 30. Цель создания центра - повысить доступность использованных строительных материалов, увеличить их переработку и сократить образование строительных отходов. Пилотный проект, рассчитанный на один год, также позволит лучше понять ситуацию на рынке и рентабельность такой бизнес-модели.

Ева Ляэне, начальник отдела экономического управления мэрии г. Тарту, отметила: «В настоящее время наблюдается повышенный и растущий интерес общественности к повторному использованию и циркулярной экономике. В рамках проекта "Циркулярная реновация Тарту" уже построены три колесных павильона из вторсырья, и самой большой проблемой была доступность этих материалов. Чтобы устранить это препятствие, мы решили внести свой вклад в создание центра по переработке использованных строительных материалов», - говорит Ляэне.

Услуги банка вторичной переработки использованных строительных материалов предоставляет компания Terasteenus OÜ, а городские власти Тарту бесплатно предоставляют помещение для его работы. Ожидается, что банк вторсырья будет полезен как для сдающих материалы, так и для новых владельцев. В настоящее время за вывоз оставшихся после строительства или сноса зданий материалов в пункт приема отходов необходимо платить, однако в банк вторсырья можно сдать строительные материалы, пригодные для вторичной переработки, бесплатно.

Однако материалы, разумеется, должны быть пригодны для вторичной переработки, а отходы, не имеющие возможности использования, не принимаются и должны быть вывезены на мусороперерабатывающий завод. Поставщик услуг имеет право перепродавать материалы за определенную плату, но при этом цены для покупателя будут ниже, чем в строительном магазине, и это будет экологически чистым решением.