Политолог Кармо Тюйр: в Армении вероятен конфликт между двумя группами беженцев

Во-первых, не менее 300 000 российских граждан бежали из России в Армению. В основном это состоятельные граждане, потому что небогатые просто не могли позволить себе уехать. Эти люди принесли деньги в страну, но и подняли местные цены - например, аренда жилплощади стала в Армении, по разным оценкам, дороже на 30-60%.

Во-вторых, в Армению бежали более 100 000 так называемых граждан Арцаха, этнических армян, большинство из которых по сути не имеют никаких средств после длительного проживания в блокаде. Они покинули свои дома с небольшим количеством личных вещей, но при этом были полны гнева, ярости и обиды.

Немаловажен и тот факт, что, как им кажется, им пришлось бежать «благодаря» России, которая якобы предала Арцах, позволив азербайджанско-турецкому тандему захватить его.

Видимо, не надо быть ученым-ядерщиком, чтобы сложить воедино первое и второе обстоятельства и увидеть в создавшейся ситуации потенциал конфликта в Армении между русскими и армянами. Да, обе группы беженцев бежали от войны, но по очень-очень разным мотивам. Очевидно, что социально-экономическое неравенство может только подпитывать воникающее напряжение.