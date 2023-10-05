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В Таллинне водитель разогнался на арендованном автомобиле до 143 км/час

BNS
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Арендный автомобиль Bolt Drive. Иллюстративное фото.
Арендный автомобиль Bolt Drive. Иллюстративное фото. Фото: FOTOD: Taavi Sepp

Харьюский уездный суд в понедельник оштрафовал на 1200 евро и лишил на полгода водительских прав 21-летнего водителя, который в сентябре на арендованном автомобиле в Таллинне превысил скорость до 143 км/час.

Проведенный 22 сентября полицией замер скорость арендованного автомобиля в Таллинне указал на 143 км/час, что на 93 км/час превышает максимально допустимую скорость движения.

«21-летний водитель арендованного автомобиля не отрицал своего нарушения, а в качестве объяснения сообщил, что любит быструю езду», - сообщил Центр мониторинга дорожного движения Департамента полиции и погранохраны.

Полиция задержала водителя, и некоторое время до вынесения судом приговора ему пришлось провести в центре задержания.

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