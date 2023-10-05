Водитель разогнался в Таллинне на арендованном автомобиле до 143 км/час

Харьюский уездный суд в понедельник оштрафовал на 1200 евро и лишил на полгода водительских прав 21-летнего мужчину, который в сентябре на арендованном автомобиле превысил в Таллинне скорость до 143 км/час.
Проведенный 22 сентября полицией замер скорость арендованного автомобиля в Таллинне указал на 143 км/час, что на 93 км/час превышает максимально допустимую скорость движения.
«21-летний водитель арендованного автомобиля не отрицал своего нарушения, а в качестве объяснения сообщил, что любит быструю езду», - сообщил Центр мониторинга дорожного движения Департамента полиции и погранохраны.
Полиция задержала водителя, и некоторое время до вынесения судом приговора ему пришлось провести в центре задержания.