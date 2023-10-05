Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе

Фоссе - один из самых известных европейских драматургов современности и один из самых востребованных в театрах Европы, его пьесы идут на многих сценах.

По словам театральных экспертов, популярность пьес Фоссе связана с тем, что он строит сюжеты не на силе героев, а на их слабостях - на неуверенности в себе, на страхе смерти, на отстутствии веры в свои силы.

Все эти сомнения близки абсолютно каждому человеку, что делает Фоссе столь востребованным автором, сказали представители шведской Академии в кулуарах церемонии объявления победителя.

Другие фавориты 2023 года

Среди фаворитов этого года назывались такие известные писатели, как Салман Рушди, Харуки Мураками и Маргарет Этвуд.

Все они являются обладателями множества престижных премий по литературе. В списке наград Рушди и Этвуд тесть также Букеровская премия, причем Этвуд получала ее дважды.

Имя Фоссе тоже называлось, но критики склонялись к победе другого автора - китайской писательницы Цань Сюэ, издающейся под псевдонимом Дэн Сяохуа.

Цань Сюэ. Фото: Getty Images

Как говорят критики, в ее произведениях блестяще отражена турбулентность XX века в мире и в Китае.

Цань Сюэ - одна из восьми детей в ее семье, родилась в 1953 году в провинции Хунань, всего за несколько лет до начала Культурной революции в Китае.

Ее отец был главным редактором газеты, мать работала в том же издании.