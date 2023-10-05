ГАЛЕРЕЯ ⟩ На въезде в Пярну будет построен новый четырехполосный участок дороги

Участок длиной 2,6 километра начинается с кольцевой развязки Янесселья на въезде в Пярну, которую перестраивают в турбокольцевой перекресток. Дорога продолжается по уже существующему маршруту, расширяясь к болоту Ряэма. Перед поселением дорога поворачивает на совершенно новый маршрут в направлении улицы Эхитаяте.

Для пешеходов будет построен тоннель для движения, а на перекрестках Хирвела, Тууле и Парму будут установлены светофоры. Кроме того, будет построено почти 1,7 километра шумозащитного барьера и весь участок будет освещен.

Существующее Таллиннское шоссе станет дорогой местного значения, соединяющей поселок Сауга и город Пярну.

Работы начнутся в ноябре, а срок завершения - лето 2025 года. Общая стоимость участка дороги составляет 13,3 миллиона евро плюс НДС.