ГАЛЕРЕЯ ⟩ На въезде в Пярну будет построен новый четырехполосный участок дороги

Департамент транспорта и AS TREF Nord заключили договор о строительстве участка Сауга-Пярну на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Данный участок шоссе станет четырехполосным. Завершение строительных работ запланировано на лето 2025 года.
Участок длиной 2,6 километра начинается с кольцевой развязки Янесселья на въезде в Пярну, которую перестраивают в турбокольцевой перекресток. Дорога продолжается по уже существующему маршруту, расширяясь к болоту Ряэма. Перед поселением дорога поворачивает на совершенно новый маршрут в направлении улицы Эхитаяте.
Для пешеходов будет построен тоннель для движения, а на перекрестках Хирвела, Тууле и Парму будут установлены светофоры. Кроме того, будет построено почти 1,7 километра шумозащитного барьера и весь участок будет освещен.
Существующее Таллиннское шоссе станет дорогой местного значения, соединяющей поселок Сауга и город Пярну.
Работы начнутся в ноябре, а срок завершения - лето 2025 года. Общая стоимость участка дороги составляет 13,3 миллиона евро плюс НДС.
Проект финансируется при поддержке Инвестиционного плана развития дорожной инфраструктуры Департамента транспорта на период 2021-2027 годов, Фонда сплочения Европейского союза и Европейского регионального фонда.