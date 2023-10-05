Новое требование: раздельный сбор мусора будет распространяться на любую недвижимость

С 1 января 2024 года раздельный сбор биоотходов и установка отдельного контейнера для этих целей будут обязательны для всех объектов недвижимости.
В ближайшие дни жители Тарту получат информационные письма от AS Eesti Keskkonnateenused об изменениях в раздельном сборе отходов и инструкции по действиям.
Биоотходы должны собираться в специально отведенный для этого контейнер. Жильцы каждого дома обязаны приобрести контейнер - либо у компании, продающей контейнеры, либо у компании по сбору отходов, либо у собственного сборщика отходов. Для того чтобы вывезти контейнер для биоотходов, необходимо связаться с перевозчиком отходов AS Eesti Keskkonnateenused и внести изменения в договор на утилизацию отходов: заказать услугу по вывозу контейнера для биоотходов и установить периодичность вывоза.
Биоотходы можно высыпать в контейнер кучей, в бумажном пакете или в биоразлагаемом пластиковом пакете (обычные пластиковые пакеты не подходят). В городе Тарту в контейнер для биоотходов можно помещать как кухонные, так и садовые отходы.
К биоотходам относятся:
- пищевые отходы (например, твердые испорченные овощи и фрукты и их кожура, мясные и рыбные отходы, рыбные кости, яичная и ореховая скорлупа, кофейная гуща);
- садовые отходы: газон, листья, сорняки, срезанные цветы и комнатные растения без горшков.
Источник: Городская управа Тарту
Владельцы отдельно стоящих домов и недвижимости с количеством квартир до 10, которые организуют компостирование пищевых отходов, образующихся на их территории, могут подать заявку на освобождение от обязанности передавать биоотходы. Для получения освобождения необходимо, чтобы получаемый компост использовался на месте.
Компостирование должно производиться в закрытом (с крышкой) компостном контейнере, защищенном от вредителей и достаточно вместительном для хранения отходов, образующихся в течение года. Заявку на освобождение можно подать на сайте города Тарту.
К заявлению необходимо приложить фотографию компостного контейнера. Если у вас нет доступа к компьютеру или вам нужна помощь в заполнении заявления, вы можете обратиться в администрацию города.
В ближайшие недели правительство города также разошлет по почтовым ящикам всех жителей Тарту информационный бюллетень о порядке сбора мусора, который вступит в силу с нового года.
Владельцы недвижимости, желающие начать заниматься компостированием, могут также принять участие в организованных городом учебных курсах по компостированию, на которых рассказывается о требованиях к раздельному сбору биоотходов, правильной технике компостирования, типичных ошибках и т.д. Занятия состоятся 23 октября в 17.30 и 25 ноября в 12.00 в Тартуском доме природы (Лилле 10). Необходима предварительная регистрация.
С нового года будет запрещено помещать отходы, для которых обязателен раздельный сбор (пищевые отходы, бумагу и другие отдельно собираемые отходы), в контейнеры для смешанного сбора бытовых отходов. Таким образом, на переработку может быть направлено максимальное количество отходов. Например, раздельно собранные биоотходы можно превратить в биогаз, который может быть использован для выработки электроэнергии и топлива для автомобилей, а также в компост. Использование компоста позволяет сократить применение минеральных удобрений.