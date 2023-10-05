Новое требование: раздельный сбор мусора будет распространяться на любую недвижимость

Компостирование должно производиться в закрытом (с крышкой) компостном контейнере, защищенном от вредителей и достаточно вместительном для хранения отходов, образующихся в течение года. Заявку на освобождение можно подать на сайте города Тарту.

К заявлению необходимо приложить фотографию компостного контейнера. Если у вас нет доступа к компьютеру или вам нужна помощь в заполнении заявления, вы можете обратиться в администрацию города.

В ближайшие недели правительство города также разошлет по почтовым ящикам всех жителей Тарту информационный бюллетень о порядке сбора мусора, который вступит в силу с нового года.

Владельцы недвижимости, желающие начать заниматься компостированием, могут также принять участие в организованных городом учебных курсах по компостированию, на которых рассказывается о требованиях к раздельному сбору биоотходов, правильной технике компостирования, типичных ошибках и т.д. Занятия состоятся 23 октября в 17.30 и 25 ноября в 12.00 в Тартуском доме природы (Лилле 10). Необходима предварительная регистрация.