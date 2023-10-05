Данные Wolt Market: какие повседневные товары люди заказывают чаще всего?

В случае с магазинами Wolt Market ассортимент варьируется от страны к стране, чтобы соответствовать особенностям рынка и пожеланиям людей по месту жительства. Руководитель Wolt Market в странах Балтии Йоона Орпана подчеркивает, что особое внимание уделяется наличию продукции местного производства.

По словам Орпаны, в потреблении всех трех стран существуют вполне четкие закономерности. «Мы обязательно учитываем эти потребительские привычки при составлении ассортимента и открытии новых магазинов Wolt Market», - прокомментировал Орпана.

«Если выделить Финляндию из стран Балтии, то финны являются ведущими покупателями молока, за ними следует Эстония, и чем дальше на юг, тем менее популярно там молоко», - говорит руководитель Wolt Market и добавляет, что молоко составляет 35 процентов продовольственной корзины финнов, эстонцев - 26, латышей - 20 и литовцев - 19 процентов.