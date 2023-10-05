МНЕНИЕ ⟩ Министр иностранных дел Эстонии похож на беззубого крокодила

Сейчас правительство по всем направлениям занимается разрушением прежних достижений. Внутри страны экономический спад усугубляется безрассудным поведением правительства. Внутренняя политика сегодняшнего правительства заключается в том, чтобы повышением налоговой нагрузки еще глубже загнать бедных людей в нищету.

Зачем же правительство экспортирует такое же отношение к людям и за пределы Эстонии и ухудшает возможности наших соотечественников в странах их проживания?

Крокодил с фальшивыми зубами

Пока не сообщается, в каких цифрах будет исчисляться экономия от закрытия консульств, но она явно не будет достигать сотен миллионов, как нагло обещал Цахкна. Это похоже на ликвидацию духового оркестра Сил обороны или на упразднение урн и туалетов рядом с обочинами шоссе. С финансовой точки зрения это бессмысленная экономия, но, по крайней мере, правительство может таким образом показать, что старательно занимается сокращениями. Именно по этой причине для меры жесткой экономии выбрано нечто, вокруг финансирования чего обязательно возникнут крупные общественные дебаты.

Если правительство и «крокодилы жесткой экономии» действительно хотят сократить расходы, то им следовало бы пойти на реальные урезания, как они и обещали. То, что происходит сейчас, это лишь неудачная попытка доказать, что у крокодила есть зубы, хотя на самом деле их у него нет.