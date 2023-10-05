МНЕНИЕ ⟩ Министр иностранных дел Эстонии похож на беззубого крокодила

Закрытием эстонских консульств посылается очень плохой сигнал зарубежным эстонцам, пишет вице-председатель «Отечества» Рийна Сольман.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна, который часто называет себя «крокодилом урезаний», перед выборами обещал урезания бюджета, достигающие фантастических высот, иногда даже речь шла о миллиардах. Теперь, чтобы сохранить лицо, пришлось продемонстрировать экономию хоть в чем-то. К сожалению, в жертву этому лицедейству было принесено закрытие генеральных консульств на территории самого большого и важного нашего союзника - США. Для заокеанских эстонцев тем самым посылается сигнал о закрытости и бездумности Эстонской Республики.
Глобальная эстонская диаспора
В 2019 году, будучи министром народонаселения, я помогла создать правительственную комиссию и рабочие группы по связям с зарубежными эстонцами. Наши усилия поддержало Министерство иностранных дел, нуждавшееся в помощи в выстраивании общения с соотечественниками по всему миру. В результате этой работы эстонцы снова стали активнее в странах своего проживания, активизировалось общение между зарубежными эстонцами, была создана Всемирная молодежная организация эстонцев. Мы начали создавать возможности для молодых людей приезжать в Эстонию на стажировки. Первые группы уже прошли стажировки в наших министерствах и других государственных учреждениях.
Всю эту работу мы делали для того, чтобы зарубежные эстонцы поддерживали тесную связь со своей родиной. Чтобы эстонцы по обе стороны океана обогащали эстонскую культуру и сохраняли общую историческую память. Благодаря этому мы улучшили циркуляцию эстонцев по всему миру, а эстонское правительство показало эстонцам за рубежом, что наши сердца бьются в одном ритме с их сердцами.
Сейчас правительство по всем направлениям занимается разрушением прежних достижений. Внутри страны экономический спад усугубляется безрассудным поведением правительства. Внутренняя политика сегодняшнего правительства заключается в том, чтобы повышением налоговой нагрузки еще глубже загнать бедных людей в нищету.
Зачем же правительство экспортирует такое же отношение к людям и за пределы Эстонии и ухудшает возможности наших соотечественников в странах их проживания?
Крокодил с фальшивыми зубами
Пока не сообщается, в каких цифрах будет исчисляться экономия от закрытия консульств, но она явно не будет достигать сотен миллионов, как нагло обещал Цахкна. Это похоже на ликвидацию духового оркестра Сил обороны или на упразднение урн и туалетов рядом с обочинами шоссе. С финансовой точки зрения это бессмысленная экономия, но, по крайней мере, правительство может таким образом показать, что старательно занимается сокращениями. Именно по этой причине для меры жесткой экономии выбрано нечто, вокруг финансирования чего обязательно возникнут крупные общественные дебаты.
Если правительство и «крокодилы жесткой экономии» действительно хотят сократить расходы, то им следовало бы пойти на реальные урезания, как они и обещали. То, что происходит сейчас, это лишь неудачная попытка доказать, что у крокодила есть зубы, хотя на самом деле их у него нет.
И хотя экономия денег будет ввиду своей незначительности бессмысленной, закрытие генеральных консульств будет очень болезненным в части содержания: эта экономия разрывает очень важные звенья в сохранении единства эстонцев во всем мире и в защите эстонских ценностей и интересов, как написал в своем мнении почетный консул Яак Трейман.