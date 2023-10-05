ИСПРАВЛЕНО ⟩ Apple устранила ошибку, из-за который новый iPhone 15 Pro перегревался

Ранее на этой неделе Apple опубликовала объяснение того, почему новый iPhone 15 Pro перегревается, и пообещала, что обновление iOS может частично решить эту проблему. Обновление было сделано вчера, и новая версия iOS 17.0.3 должна устранить ошибку.
В комментарии Apple в качестве причин перегрева были названы мобильные приложения Instagram и Uber, а также игра Asphalt 9, и теперь рекомендуется обновить эти приложения. Проблема появилась в связи с тем приложения перегрузили новый чип Apple A17 Pro некоторыми функциями.
Хотя изначально предполагалось, что новый чип Apple A17 Pro в iPhone 15 Pro, технология его производства и новый титановый корпус также могут вызывать нагрев, Apple опровергла эти слухи. Однако новый iPhone все равно может нагреваться сильнее, чем обычно, сразу после первого включения, поскольку он загружает приложения и данные, а также выполняет другие фоновые задачи, необходимые для запуска телефона.
Как только первые пользователи смогли начать пользоваться своими новыми моделями iPhone 15 Pro, также появились сообщения о том, что эти устройства являются самыми «горячими» в году в прямом смысле, поскольку даже при минимальном использовании они могут нагреваться до температуры более 38 градусов»,- пишет Gizmodo.