ИСПРАВЛЕНО ⟩ Apple устранила ошибку, из-за который новый iPhone 15 Pro перегревался

В комментарии Apple в качестве причин перегрева были названы мобильные приложения Instagram и Uber, а также игра Asphalt 9, и теперь рекомендуется обновить эти приложения. Проблема появилась в связи с тем приложения перегрузили новый чип Apple A17 Pro некоторыми функциями.

Хотя изначально предполагалось, что новый чип Apple A17 Pro в iPhone 15 Pro, технология его производства и новый титановый корпус также могут вызывать нагрев, Apple опровергла эти слухи. Однако новый iPhone все равно может нагреваться сильнее, чем обычно, сразу после первого включения, поскольку он загружает приложения и данные, а также выполняет другие фоновые задачи, необходимые для запуска телефона.