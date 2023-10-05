Самые дорогие технологические компании Эстонии: список пополнился разработчиком боевых беспилотников

Общая стоимость 30 самых дорогих технологических предприятий Эстонии в 2023 году составила более 20,5 миллиарда евро. И хотя за год она снизалась на 3%, впервые в рейтинг попала компания, производящая боевые дроны, применяемые в Украине.
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За год стоимость компании могла вырасти как минимум вдвое
Данные о стоимости ИТ-компаний приводятся в рейтинге TopTech 2023. В рейтинг попадают быстро растущие технологические предприятия, у которых есть хотя бы один эстонский учредитель, или которые зарегистрированы в Эстонии и головной офис которых или по крайней мере 20% сотрудников находятся в Эстонии.