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Самые дорогие технологические компании Эстонии: список пополнился разработчиком боевых беспилотников

За год стоимость компании могла вырасти как минимум вдвое
, журналист
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Солдаты латвийской армии демонстрируют возможности интегрированной модульной беспилотной наземной системы, которая была разработана в Эстонии, 2021 год.
Солдаты латвийской армии демонстрируют возможности интегрированной модульной беспилотной наземной системы, которая была разработана в Эстонии, 2021 год. Фото: EPA

Общая стоимость 30 самых дорогих технологических предприятий Эстонии в 2023 году составила более 20,5 миллиарда евро. И хотя за год она снизалась на 3%, впервые в рейтинг попала компания, производящая боевые дроны, применяемые в Украине.

Данные о стоимости ИТ-компаний приводятся в рейтинге TopTech 2023. В рейтинг попадают быстро растущие технологические предприятия, у которых есть хотя бы один эстонский учредитель, или которые зарегистрированы в Эстонии и головной офис которых или по крайней мере 20% сотрудников находятся в Эстонии.

Основанием для оценки послужила информация, доступная в открытых источниках, а также предоставленная самими предприятиями.

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