Самые дорогие технологические компании Эстонии: список пополнился разработчиком боевых беспилотников

Данные о стоимости ИТ-компаний приводятся в рейтинге TopTech 2023. В рейтинг попадают быстро растущие технологические предприятия, у которых есть хотя бы один эстонский учредитель, или которые зарегистрированы в Эстонии и головной офис которых или по крайней мере 20% сотрудников находятся в Эстонии.