В какой стране Балтии самые большие дома и другие интересные сравнения

В Эстонии в квартирах проживает 62% населения, в Латвии - 67%, в Литве - 64%. Если брать квартиры и дома вместе, то в Эстонии самые большие дома - в среднем 94 кв. м, тогда как в Латвии - 85 кв. м, а в Литве - 81 кв. м. Самые теплые комнаты в Эстонии зимой - 22 градуса. Литовцы поддерживают уровень в 21 градус, а в Латвии - 20 градусов.