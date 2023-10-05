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В какой стране Балтии самые большие дома и другие интересные сравнения

rus.postimees.ee
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Вид на Каламая. Фото иллюстративное.
Вид на Каламая. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Анализ SEB показывает, что по сравнению со странами Балтии в Эстонии самые большие дома, зимние температуры в помещениях несколько выше, чем в Латвии и Литве, а тепловых насосов значительно больше, чем у соседей.

В Эстонии в квартирах проживает 62% населения, в Латвии - 67%, в Литве - 64%. Если брать квартиры и дома вместе, то в Эстонии самые большие дома - в среднем 94 кв. м, тогда как в Латвии - 85 кв. м, а в Литве - 81 кв. м. Самые теплые комнаты в Эстонии зимой - 22 градуса. Литовцы поддерживают уровень в 21 градус, а в Латвии - 20 градусов.

«Из-за схожего климата большой разницы в комнатных температурах нет, но в Эстонии все же немного теплее. Однако стоит помнить, что снижение температуры в помещении даже на один градус уже дает эффект экономии», - сказала Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB, добавив, что самой большой проблемой в достижении энергоэффективности зданий является стоимость тепловой энергии.

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