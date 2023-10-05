Ремонт железной дороги изменит расписание поездов восточного направления

«Изменения в расписании на выходных коснутся пассажиров на маршрутах Таллинн-Аэгвийду, Таллинн-Раквере и Таллинн-Нарва», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

«В связи с ремонтными работами на станции Тапа время отправления некоторых рейсов изменится, а для некоторых отправлений на участке Раквере-Тапа поезд будет заменен на автобус. Elron приносит извинения пассажирам за неудобства, вызванные изменениями», - добавила Мяэ.

Изменения в расписании 7 октября

Рейс Нарва-Таллинн № 23 отправляется в 18:48 (обычное время отправления в 19:39).

Рейс Таллинн-Раквере № 226 с отправлением в 21:48 предусмотрена пересадка в Тапа на автобус, который прибывает в Раквере в 23:35.

Изменения в расписании 8 октября

Рейс Раквере-Таллинн № 221 в 5:37 (обычное время отправления в 6:05) будет заменен на автобус и отправление происходит с остановки “Раудтеэяам”. В Тапа происходит пересадка на поезд, который прибывает в Таллинн в 7:28.

Рейс Таллинн-Нарва № 220 отправляется в 7:29 (обычное время отправления в 6:55) и прибывает в Нарву в 10:10.

Рейс Нарва-Таллинн № 223 отправляется в 6:50 (обычное время отправления в 7:02) и прибывает в Таллинн в 9:37.

Рейс Нарва-Таллинн № 21 отправляется в 10:20 (обычное время отправления в 9:51) и прибывает в Таллинн в 12:39.