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Мужчина, снимавший в кино на телефон, утверждает, что делал это для друга в Украине

Аймур-Яан Кескель
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В кинотеатре. Иллюстративное фото.
В кинотеатре. Иллюстративное фото. Фото: Tima Miroshnichenko / Pexels

В Великобритании мужчина тайно снимал голливудские фильмы в кинотеатрах и выкладывал их в Интернет. В результате производители фильмов понесли убытки в размере около двух миллионов фунтов стерлингов (2,3 млн. евро), пишет британская Mirror.

После того как его поймали, он заявил, что сделал это для своего друга из Украины, который в качестве жеста доброй воли передал ему 200 фунтов стерлингов (173 евро). По его словам, друг попросил его прислать фильмы, так как не мог ходить в кино из-за военных действий в стране. Подозреваемый ранее жил на Украине, а в 2016 году переехал в Великобританию.

В ходе расследования выяснилось, что он разместил фильмы в Интернете бесплатно, и они были скачаны более 150 000 раз.

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