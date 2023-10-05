Мужчина, снимавший в кино на телефон, утверждает, что делал это для друга в Украине

После того как его поймали, он заявил, что сделал это для своего друга из Украины, который в качестве жеста доброй воли передал ему 200 фунтов стерлингов (173 евро). По его словам, друг попросил его прислать фильмы, так как не мог ходить в кино из-за военных действий в стране. Подозреваемый ранее жил на Украине, а в 2016 году переехал в Великобританию.