Министр обороны Ханно Певкур ждет от Эстонского футбольного союза (ЭФС) четкого ответа, что союз не будет организовывать финальный турнир чемпионата Европы в возрастной категории U17, если Россия станет участником соревнований.
Певкур: жду от ЭФС ясных слов, что в Эстонии турниры с участием России проводиться не будут
«Моя позиция такова: не может даже быть никаких разговоров о том, чтобы подумать об игре с Россией. Я также жду от союза пояснений в связи с тем, что его избрали организатором. Они говорят, что не будут играть, но я хочу, чтобы они сказали, что не будут проводить, если Россия примет участие», - сказал Певкур на пресс-конференции правительства в четверг. По словам министра, комментарий футбольного союза - это одна половина уравнения, но нужно озвучить и вторую.
Глава МИДа Маргус Цахкна согласился с Певкуром. «Одна из составляющих политики по изолированию агрессора - это спорт. Россия использует спорт в качестве политического рычага. По инициативе Эстонии и других стран Россию исключили отовсюду, но она потихоньку начинает проникать назад», - сказал Цахкна.
«Мы не можем идти на компромиссы. Россия вновь запустила свою машину мягкого воздействия и пытается просунуть ногу в дверь. Я очень надеюсь, что в Эстонии все это очень понятно», - добавил министр иностранных дел.
В связи с решением УЕФА вновь разрешить российским сборным в возрастной категории U17 участвовать в международных соревнованиях, Эстонский футбольный союз в среду заявил, что его четкая, однозначная и безоговорочная позиция заключается в том, что эстонские сборные не будут играть с Россией.