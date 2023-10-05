В Харьковской области 49 человек погибли при ракетном ударе по продуктовому магазину

В Офисе Генпрокурора Украины уточнили, что среди 49 убитых есть один шестилетний ребенок. Ранены семь местных жителей.

«Российский террор надо остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира», - заявил Владимир Зеленский.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в ракета попала по магазину-кафе, в котором проходили поминки по погибшему жителю села. В общей сложности там находились 60 человек, 29 человек из 49 погибших идентифицированы. Продолжается разбор завалов.