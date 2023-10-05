БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Алексей Арестович: весной я буду выдвигаться в президенты Украины

– Открытие пятой антивоенной конференции началось в воскресенье вечером с дискуссии, на которой лейтмотивом были так называемые исконные русские вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?». Кто виноват?

– Виноваты те, кто не может предложить альтернативу и иной образ мышления тому русскому мужику, о котором я говорил на конференции, – не важно, получил ли этот человек образование в Московском университете или он ловит рыбу на Дальнем Востоке. Россия не случайно стала Россией.

Если они сейчас смотрят на Путина, почему они его поддерживают? Они понимают, что альтернативы нет и что, если Путина больше не будет, лично им станет хуже. Не в России как геополитической единице – нет, они так не считают, а каждому из них станет хуже. И представитель правящей в России верхушки понимает, что если Путина не будет, то ему самому и членам его семьи будет хуже.

Нужна альтернатива: надо объяснить ему, что Россия может быть другой, если жить по-другому, и эта жизнь будет лучше. Но что мы им говорим? Что они ублюдки, орки, безнадежные, что с ними невозможно иметь дело, что они генетическая аномалия, что они навсегда останутся империалистами, останутся угнетателями других народов.

– Ведь Гитлер совершил ту же ошибку?