ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бронзовый солдат стал участником съемок фильма

В четверг Военное кладбище Таллинна частично превратилось в съемочную площадку, где проходили съемки сцен для немецкого фильма.
Съемки проходили у часовни на краю кладбища. Рядом с часовней также установили несколько поддельных надгробий с надписями на английском языке. Небольшая площадка перед Бронзовым солдатом была превращена в стоянку для фургонов, перевозящих кинотехнику.
Приехал и бывший член правления пророссийской организации «Ночной дозор», созданной после перемещения Бронзового солдата и на сегодняшний день ликвидированной, Сергей Тыдяков, который сфотографировал припаркованные на кладбище машины и поинтересовался, что там происходит.