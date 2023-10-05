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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бронзовый солдат стал участником съемок фильма

Таави Сепп Postimees
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В четверг Военное кладбище Таллинна частично превратилось в съемочную площадку, где проходили съемки сцен для немецкого фильма.

Съемки проходили у часовни на краю кладбища. Рядом с часовней также установили несколько поддельных надгробий с надписями на английском языке. Небольшая площадка перед Бронзовым солдатом была превращена в стоянку для фургонов, перевозящих кинотехнику.

Приехал и бывший член правления пророссийской организации «Ночной дозор», созданной после перемещения Бронзового солдата и на сегодняшний день ликвидированной, Сергей Тыдяков, который сфотографировал припаркованные на кладбище машины и поинтересовался, что там происходит.

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