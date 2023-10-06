Сотрудница Rus.Postimees Ева Ойжинская решила совместить полезное с приятным: заработать и заодно найти своим вещам новых хозяев – ведь иногда любовь к одежде проходит быстрее, чем на ней рвутся швы.
РЕПОРТАЖ ⟩ Хочешь жить – умей вертеться: как вещи, больше не приносившие радости, принесли много денег
В перерывах между размышлениями, сколько еще можно оттягивать момент, когда придется включить отопление, и разглядыванием скидочных листовок магазинов, которые я каждую неделю любовно выуживаю из своего почтового ящика, я слушаю подкасты про инвестиции. Оттуда я узнала, что существуют «модные инвестиции». И мне показалось, что таких у меня - целый шкаф. Оставался вопрос: как найти людей, готовых приобрести у меня все это добро?
Вдвоем с моей подругой Кристиной мы решили арендовать место в одном из оффлайн секонд-хендов Таллинна. Продажи на бесплатных онлайн-платформах в последние месяцы не шли ни у нее, ни у меня.
Условия аренды
Стоимость: 69 евро
Период: 28 дней
Как работает: вы скачиваете специальное приложение платформы, выбираете дату старта продаж, оплачиваете аренду. Затем приносите свои вещи в магазин, вам выделяют место со штангой (рейлом) и вешалками. На каждый элемент одежды вам нужно будет прикрепить специальную бирку с QR-кодом – он нужен для того, чтобы идентифицировать товар и произвести оплату. Все необходимое для этого предоставляется в магазине на месте. Заинтересованный покупатель сможет приобрести вещь как самостоятельно, зайдя в приложение, отсканировав код и оплатив вещь с помощью интернет-банка, так и прибегнув к помощи присутствующего на месте персонала (в этом случае оплатить покупку можно и картой, и наличными).
Подводные камни: решить, что хочешь принести вещи на продажу и начать их продавать в один и тот же день невозможно – очередь на аренду места в магазине на два месяца вперед. Также стоит учесть и то, что магазин взимает комиссию в 10% от суммы каждой проданной вещи.
Арендовывать такой рейл вдвоем выгодно не только с финансовой точки зрения. Во-первых, если у продавцов разные стили в одежде, то и охват потенциальных покупателей будет больше. Больше шансов, что взгляд людей зацепится за манжет рубашки Calvin Klein или штанину винтажных Fendi, а там, глядишь, им или их друзьям понравится что-то еще... По крайней мере, так мы рассуждали с Кристиной.
Во-вторых, это еще и про распределение обязанностей: каждая из нас заходила, когда было время - раз, а то и два в неделю - проверить, аккуратно ли висят вещи, все ли бирки на месте или для того, чтобы добавить новые лоты.
Но не стоит забывать и о духе соревнования. Мы обе выставили на продажу действительно хорошие вещи, поэтому предугадать, кто заработает больше, было практически невозможно. Тем не менее, первую вещь с нашей штанги купили в 20 минут, еще до того, как мы вышли из магазина. Это были джинсы Dolce&Gabbana, которые принесла Кристина. 1:0 в ее пользу.
Что я выставила на продажу
Вещей, конечно же, было сильно больше (около двадцати). Здесь я в качестве примера показываю лишь некоторые из них.
Лот номер один. Пиджак «Коко Шанель на минималках». Найден в секонд-хенде, куплен за два евро, практически не ношен. Теплый, блестящий, мне совершенно неподходящий.
Лот номер два. Рубашка Fred Perry. Ее мне в студенческие годы за два билета в кино «продала» подружка. В рубашке мне нравится практически все, кроме приталенного силуэта.
Лот номер три. Необычный, но крайне теплый головной убор под названием шаперон. Вещь, вручную сшитая Анной Чирковой, эстонским дизайнером и основателем бренда B'Mor. Нареканий нет, уют и защита от дождя обеспечены. Причина продажи: я чувствую себя в нем как герцогиня и смущаюсь.
Лот номер четыре. Сандали Nike Air Rift, напоминающие таби Мартена Маржелы. Думала, что оторвут с руками (или ногами?), но почему-то ажиотажа они не вызвали (их очень долго не покупали).
Лот номер пять. Джинсы Acne Studios. Естественно, куплены они были не в бутике, а с рук. Тем не менее, состояние новой вещи и очень демократичная цена - в то время как в стокгольмском аутлете вам пришлось бы за них заплатить порядка 200 евро, я поставила ценник в 70. Причиной нашего расставания стало мое увлечение бегом - вследствие увеличения мышечной массы размер 25, увы, перестал мне подходить.
Стоит отметить, что продажи шли хорошо и в какой-то момент у меня дома не осталось вещей, которыми я могла бы пополнить наш с Кристиной рейл. Полупустым его оставлять тоже не хотелось, поэтому было принято решение выйти на охоту.
Купить, чтобы продать дороже
Не знаю, является ли то, о чем я сейчас расскажу, таким уж секретом, но тем, кому обычно везет на классные находки в секонд-хендах, эта хитрость точно известна: если видишь классную вещь задешево – возьми ее и продай дороже.
Покупка вещей исключительно с целью перепродажи всегда сопряжена с риском «не угадать», поэтому надо активно отслеживать современные тренды (читай: листать Instagram модных скандинавских тетенек и горячих итальянских дяденек), а также уделять какое-то время тому, чтобы прошерстить хотя бы несколько забитых школьниками в рейсерворлдвайд магазинов Humana в день скидок – в то время как в одном месте может быть совершенный голяк, в другом - полное «бинго». Но, как известно, кто не рискует, то не ест в конце месяца суши, - а у меня были большие гастрономические планы на конец сентября – я узнала о новой (не бюджетной) раменной, в которой уже побывали примерно все, кроме меня.
Взяв с собой большущую хлопковую сумку и бормоча под нос позитивные аффирмации на улов, я отправилась в Humana на Тартуском шоссе в день, когда любая вещь там стоила всего три евро. Там мне на глаза попалась мужская куртка бежевого цвета. Расстегнув молнию, я увидела аккуратно вышитое синими нитками слово Bugatti. Лицо мое озарилось улыбкой, хоть я точно и не помнила, откуда знаю, что это слово означает «что-то на богатом». «Ну, потом вспомню. Раз слышала, то подходит, берем!» - подумала я в тот момент. Помимо куртки были найдены вельветовые штаны и черная рубашка странного (зачеркнуто) интересного кроя. Все из вышеперечисленного было мне не по размеру, и это отлично: меньше соблазна передумать продавать и оставить себе с мыслью «а вдруг…».
Забегая вперед: путать марки автомобильные (пусть даже и очень дорогие) и одежды я не советую. Куртку рекламировали даже в Instagram магазина, но ее никто так и не купил. Впрочем, как и штаны. Зато рубашку забрали. На ценнике стояла цена в восемь евро. Вычитаем 0.80 евро комиссии магазина, значит, заработала я 7.20. Итог: непосредственно на этих вещах разбогатеть мне не удалось. Да я даже в ноль не вышла. Получилась своего рода игра ради игры, все равно что купить лотерейный билет – сумма небольшая, а на выигрыш ты и не особо рассчитывал.
Последняя неделя аренды: время снижать цены
Логика последней недели продаж проста: все, что не жалко (читай: могла бы отдать задаром, но ведь пришла зарабатывать), нужно уценить как минимум на 50 процентов. Потому что так купят с большей вероятностью. И еще потому что нести что-то обратно домой просто лень, а пятью евро, в отличие от шорт или топа, можно расплатиться в продуктовом (когда придешь покупать то, что ручкой обвела кружочком в скидочной листовке).
Таким образом, комбинезон довольно популярной марки Lazy Oaf, который забраковала другая моя подруга, назвав его «клоунским» из-за необъятного, не помещающегося даже в рамки категории оверсайз размера, был продан за 20 евро (изначально на ценнике стояло 40). «Слава богу», - подумала я. Он был одной из тех вещей, продажа которых приносит если не много денег, то хотя бы облегчение. У моей подруги тоже была такая вещь – она надеялась избавиться от льняного укороченного пиджака Paul Smith, на котором красовался огромный принт в виде глаз и красных губ. И – о, радость! – он тоже нашел нового владельца.
Самым приятным за все 28 дней аренды стал последний, 30 сентября. С утра я отправилась в салон красоты, уже предвкушая, как через пару дней на моем счете окажутся дополнительные пару сотен евро и надеясь, что в субботний день в магазин придет побольше заинтересованных покупателей. Когда телефон издал «дзынь», а оповещение из магазина сообщило мне о пяти продажах подряд, то ощущалось это даже приятнее, чем свежий педикюр.
Верчером того же дня мы с Кристиной стояли возле нашей штанги под номером 77 и многозначительно переглядывались. «Хочешь попробовать еще раз в декабре?» – с надеждой спросила я. Подруга утвердительно кинула.
Внимательный читатель на этом моменте возмутится: так сколько же вы в итоге заработали? В интриге больше нет нужды. По состоянию на вечер 30 сентября на счету нашего аккаунта в приложении магазина красовались ровно 555.75 евро.