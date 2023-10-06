РЕПОРТАЖ ⟩ Хочешь жить – умей вертеться: как вещи, больше не приносившие радости, принесли много денег

В перерывах между размышлениями, сколько еще можно оттягивать момент, когда придется включить отопление, и разглядыванием скидочных листовок магазинов, которые я каждую неделю любовно выуживаю из своего почтового ящика, я слушаю подкасты про инвестиции. Оттуда я узнала, что существуют «модные инвестиции». И мне показалось, что таких у меня - целый шкаф. Оставался вопрос: как найти людей, готовых приобрести у меня все это добро?

Вдвоем с моей подругой Кристиной мы решили арендовать место в одном из оффлайн секонд-хендов Таллинна. Продажи на бесплатных онлайн-платформах в последние месяцы не шли ни у нее, ни у меня.

Условия аренды

Стоимость: 69 евро

Период: 28 дней

Как работает: вы скачиваете специальное приложение платформы, выбираете дату старта продаж, оплачиваете аренду. Затем приносите свои вещи в магазин, вам выделяют место со штангой (рейлом) и вешалками. На каждый элемент одежды вам нужно будет прикрепить специальную бирку с QR-кодом – он нужен для того, чтобы идентифицировать товар и произвести оплату. Все необходимое для этого предоставляется в магазине на месте. Заинтересованный покупатель сможет приобрести вещь как самостоятельно, зайдя в приложение, отсканировав код и оплатив вещь с помощью интернет-банка, так и прибегнув к помощи присутствующего на месте персонала (в этом случае оплатить покупку можно и картой, и наличными).

Подводные камни: решить, что хочешь принести вещи на продажу и начать их продавать в один и тот же день невозможно – очередь на аренду места в магазине на два месяца вперед. Также стоит учесть и то, что магазин взимает комиссию в 10% от суммы каждой проданной вещи.