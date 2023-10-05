В Саку будет построено новое здание гимназии стоимостью 29 миллионов евро

Во вторник в Саку пройдет церемония закладки краеугольного камня нового здания Сакуской гимназии. Стоимость проекта составляет 29 миллионов евро, гимназия рассчитана на тысячу учеников.
К зданию школы также пристроят первый в Саку легкоатлетический стадион с искусственным газоном, площадкой для игры в мяч, а также зимний ледовый каток. Эта территория также позволит организовывать более крупные общественные мероприятия для нескольких тысяч человек.
Строительство нового учебно-спортивного здания школы, а также стадиона, ледового катка и открытой площадки является крупнейшим инвестиционным проектом муниципалитета Саку. Размер всей строящейся территории составляет почти 4 гектара, также будет построена первая часть будущего центрального променада. Строительство обойдется в 29 миллионов евро.
Архитектурный конкурс выиграла компания Salto Arhitektuuribüroo OÜ с работой Täpp, авторами которой являются Ральф Лыоке, Маарья Каск и Мартин МакЛин. Генеральным подрядчиком строительства является компания Nordecon AS.