Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 5 октября: Эстония готовится изъять российское имущество, грядет ли забастовка учителей, как жители Таллинна вспоминают школьные годы, ночные «вело-покатушки» с нарушениями
Сегодня в выпуске:
- Арест замороженного российского имущества и полное торговое эмбарго: о чем еще говорили на пресс-конференции правительства?
- Эстония отмечает День Учителя - праздник со слезами на глазах и тревогой в душе. Какие проблемы омрачают этот день, и что чуствуют сами педагоги - узнаем из первых уст. Гостья студии - преподаватель одной из столичных школ
- Устами народа: наш корреспондент узнала как эстоноземельцы относятся к своим бывшим учителям и какие вопросы стоят перед педагогами наиболее остро?
- В субботу, 7 октября в американском Альбукерке пройдет самая престижная в мире гонка на воздушных шарах — Кубок имени Гордона Беннета. Кто примет участие в соревнованиях, и сколько километров по воздуху придется преодолеть участникам — в нашем сюжете
- Мировые новости: из-зи чего госпитализировано более 100 учениц кенийсккой школы, в Гдыне столкнулись два поезда и почему из Белого дома увезли собаку Байдена?
- В последнем заезде Tour d'ÖÖ собралось меньше участников по сравнению с предыдущими годами — «всего» около 1500 человек, в то время как рекордное количество участников достигало 3,000. Что стало интересной особенностью вечера и чему стала живым свидетелем наша съёмочная группа — в материале нашего корреспондента
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 5 октября.