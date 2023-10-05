«Новости в 7» за 5 октября: Эстония готовится изъять российское имущество, грядет ли забастовка учителей, как жители Таллинна вспоминают школьные годы, ночные «вело-покатушки» с нарушениями

Сегодня в выпуске:

- Арест замороженного российского имущества и полное торговое эмбарго: о чем еще говорили на пресс-конференции правительства?

- Эстония отмечает День Учителя - праздник со слезами на глазах и тревогой в душе. Какие проблемы омрачают этот день, и что чуствуют сами педагоги - узнаем из первых уст. Гостья студии - преподаватель одной из столичных школ

- Устами народа: наш корреспондент узнала как эстоноземельцы относятся к своим бывшим учителям и какие вопросы стоят перед педагогами наиболее остро?

- В субботу, 7 октября в американском Альбукерке пройдет самая престижная в мире гонка на воздушных шарах — Кубок имени Гордона Беннета. Кто примет участие в соревнованиях, и сколько километров по воздуху придется преодолеть участникам — в нашем сюжете

- Мировые новости: из-зи чего госпитализировано более 100 учениц кенийсккой школы, в Гдыне столкнулись два поезда и почему из Белого дома увезли собаку Байдена?

- В последнем заезде Tour d'ÖÖ собралось меньше участников по сравнению с предыдущими годами — «всего» около 1500 человек, в то время как рекордное количество участников достигало 3,000. Что стало интересной особенностью вечера и чему стала живым свидетелем наша съёмочная группа — в материале нашего корреспондента