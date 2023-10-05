В Азербайджане арестовали двух бывших «президентов» Карабаха

Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца бывших «президентов» Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также «экс-главу парламента» Давида Ишханяна, сообщает азербайджанское агентство APA в четверг, 5 октября.

Какие обвинения предъявлены арестованным, не уточняется. Аркадий Гукасян был лидером Карабаха в 1997-2007 годах, Бако Саакян стал его преемником и руководил до 2020 года. Давид Ишханян был председателем Национального собрания НКР с августа 2023 года.

Всех троих Служба государственной безопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку 3 октября. Против них возбудили уголовные дела по семи статьям уголовного кодекса: в частности, о терроризме, финансировании терроризма, проведении учений с целью терроризма, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, и создании незаконных вооруженных формирований. Спецслужба указывает, что все трое арестованы сроком на 4 месяца.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Силовая операция Баку в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня, а 28 сентября «президент» непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Территорию Карабаха покинуло почти все армянское население. Из 100 тысяч человек в республике осталось не более 1000 этнических армян, сообщили в ООН.