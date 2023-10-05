РЕШЕНО! ⟩ Пса президента Байдена выселили из Белого дома: он нападал на людей

Личного пса президента США, немецкую овчарку Командера, выселили из Белого дома после того, как он несколько раз кусал охранников своего хозяина, пишет Би-би-си.
Какая именно судьба ждет пса, пока еще решается, о чем публике сообщила пресс-секретарь жены президента.
Последний раз Командер укусил агента секретной службы на прошлой неделе, в результате чего тому даже потребовалась медицинская помощь.
Самое же неприятное и для президента, и для его охранников заключалось в том, что это был уже 11-й подобный случай.
Еще одна проблема состоит в том, что Командер - не первый пес президентской семьи, агрессивно относящийся к охранникам. Точно за такие же проступки его предшественник, Мейджор, тоже был выселен из официальной резиденции и отправлен к родственникам Байденов.
Почему оба пса оказались слишком агрессивными? Сказать сложно, но специалисты по собачьему поведению говорят, что, может быть, что-то, связанное с охраной, привело их в бешенство, когда они были еще щенками, и нетерпимость к сотрудникам Секретной службы плотно закрепилась в их сознании. Впрочем, не исключено, что во всем виновата некая медицинская проблема или генетическая особенность. В любом случае, поведение собак, как правило, определяется целым набором факторов, с которыми будут тщательно разбираться.
Какими бы ни были причины выселения Командера из Белого дома, безопасность тех, кто заботится о безопасности президента, должна стоять на первом месте. «Президент и первая леди серьезно относятся к обеспечению безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день», - заявила в среду пресс-секретарь первой леди Элизабет Александер.
«Они благодарны за терпение и поддержку Секретной службы и всех вовлеченных сторон. Командера сейчас в Белом доме уже нет и пока решается, что предпринять дальше», - добавила она. Правда, Александер не сообщила, где именно находится сейчас провинившийся пес и вернется ли он в Белый дом.
Заявление о судьбе кусачего пса появилось после того, как американская телекомпания CNN сообщила, что он кусал охранников президента как минимум 11 раз, а может быть, и больше.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что во всем виноват стресс, с которым связано проживание в президентской резиденции.
«Как вы все прекрасно знаете, жизнь в Белом доме не похожа ни на какую другую. Она способна вызвать стресс у каждого из нас. А теперь только представьте, как она отражается на домашнем животном», - сказала она еще в июле.
Cпециалисты по собачьему поведению говорят, что поведение пса действительно может быть вызвано стрессовой ситуацией в Белом доме. Эрин Хехт, доцент кафедры эволюционной биологии человека Гарвардского университета, которая возглавляет «Проект мозга собак», согласна с этой версией.
«Собаки - индивидуальности, так же, как и люди. И, как и у людей, у них есть разные причины реагировать агрессивно или испуганно в разных обстоятельствах», - отметила она.
По словам Хехт, те, кто сталкивается с устойчивыми поведенческими проблемами у собак, такими как в семье президента США, должны прежде всего отправить животное к ветеринару, чтобы исключить чисто физиологические проблемы, а уж потом заняться тщательным изучением триггеров агрессивного поведения, чтобы начать с ним бороться.