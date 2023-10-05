Самая высокая вершина Евросоюза стала на два метра ниже

Самая высокая вершина Евросоюза, гора Монблан на юго-востоке Франции, стала на два метра и 22 см ниже за последние два года. Об этом группа исследователей сообщила в четверг, 5 октября. Проведенные в сентябре замеры показывают, что высота горы составляет 4805 метра и 59 сантиметров над уровнем моря. Прежние замеры прошли в 2021 году.

Сокращение толщины снежной «шапки», покрывающей каменистую часть высочайшей вершины Альп, может быть связано с уменьшением объема выпадавших летом осадков, отметил геодезист Жан де Гаре. Однако изучить собранные данные и выдвинуть все теории, объясняющие новый результат замеров, предстоит климатологам, гляциологам и другим ученым, указал эксперт.