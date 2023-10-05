Чт, 5.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Самая высокая вершина Евросоюза стала на два метра ниже

Deutsche Welle
Facebook
Comments
Гора Монт Блан. Фото иллюстративное.
Гора Монт Блан. Фото иллюстративное. Фото: Priit Halberg

Высота горы Монблан в Альпах составляет 4805 метра и 59 сантиметров над уровнем моря, следует из сентябрьских замеров. Эксперты допускают влияние погоды на снижение толщины снежной «шапки», пишет Deutsche Welle. 

Самая высокая вершина Евросоюза, гора Монблан на юго-востоке Франции, стала на два метра и 22 см ниже за последние два года. Об этом группа исследователей сообщила в четверг, 5 октября. Проведенные в сентябре замеры показывают, что высота горы составляет 4805 метра и 59 сантиметров над уровнем моря. Прежние замеры прошли в 2021 году.

Сокращение толщины снежной «шапки», покрывающей каменистую часть высочайшей вершины Альп, может быть связано с уменьшением объема выпадавших летом осадков, отметил геодезист Жан де Гаре. Однако изучить собранные данные и выдвинуть все теории, объясняющие новый результат замеров, предстоит климатологам, гляциологам и другим ученым, указал эксперт.

Скалистая часть горы находится на уровне 4792 метра над уровнем моря. Покрывающая ее «шапка» из снега и льда меняет свою толщину из года в год. С 2001 года исследователи проводят аналогичные замеры каждые два года, в этом году они впервые воспользовались беспилотным летательным аппаратом. Тем самым ученые рассчитывают получить информацию о последствиях изменения климата для Альп.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх