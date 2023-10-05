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Авторалли на острове Сааремаа на два дня нарушит движение транспорта

BNS
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Фото: Pille Russi

В связи с проведением 56-го ралли на Сааремаа в пятницу и субботу на государственных шоссе введены ограничения движения и перекрыты дороги.

Центр управления движением Департамента транспорта призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать временный порядок дорожного движения и планировать свое движение с достаточным запасом времени. Так как машин на дорогах очень много, то придется учитывать возможные остановки и пробки.

Участки дорог, которые будут закрыты, можно найти на карте tarktee.ee и на сайте ралли saaremaarally.eu/kohalikule.

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