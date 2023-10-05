Авторалли на острове Сааремаа на два дня нарушит движение транспорта

В связи с проведением 56-го ралли на Сааремаа в пятницу и субботу на государственных шоссе введены ограничения движения и перекрыты дороги.
Центр управления движением Департамента транспорта призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать временный порядок дорожного движения и планировать свое движение с достаточным запасом времени. Так как машин на дорогах очень много, то придется учитывать возможные остановки и пробки.
Участки дорог, которые будут закрыты, можно найти на карте tarktee.ee и на сайте ралли saaremaarally.eu/kohalikule.