Авторалли на острове Сааремаа на два дня нарушит движение транспорта

Центр управления движением Департамента транспорта призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать временный порядок дорожного движения и планировать свое движение с достаточным запасом времени. Так как машин на дорогах очень много, то придется учитывать возможные остановки и пробки.