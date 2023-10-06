Летом вновь оживилась тема развития территории вокруг таллиннского Горхолла. При этом город акцентировал интерес к развитию территории, а сам объект отчасти даже потерялся. Чиновники обещали, что в октябре будет готов бизнес-план, и обновленная девелоперская концепция будет обнародована. На что мы можем рассчитывать и как в целом обстоят дела с наследием архитектурного модернизма в Эстонии, Rus.Postimees рассказал архитектор Александр Майер.

- Дело в том, что простой и постепенное разрушение таких объектов выгодно управленцам. Когда ситуация уже совсем плачевная, обществу можно продать идею, что лучше что-то, чем ничего. 13 лет отсутствия детальной и творческой концепции Горхолла создает впечатление недальновидности городских властей в отношении сложных градообразующих объектов. Гораздо проще расходовать ресурсы на дороги, аттракционы, клумбы и ящики. И, хотя вся эта временная урбанистика быстро уйдет в утиль, тривиальные обновления городской среды безопасны политически. Скромные задачи умещаются в избирательный цикл.