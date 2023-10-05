Путин: «В телах погибших при крушении самолета Пригожина обнаружены осколки гранат»

«Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт - результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ», - сказал Путин.

Путин отметил, что следствие по делу о крушении частного самолета Пригожина еще не завершено. По его словам, экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась, но, считает Путин, ее надо провести. «Мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только десять миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», - добавил Путин.

Говоря о ЧВК «Вагнер», президент РФ заявил, что в России не существует и не существовало частных военных компаний, потому что нет закона о ЧВК. «Это было журналистское наименование - частная военная компания», - сказал Путин.

Тот опыт, который был, он и был «таким корявым, потому что он не был основан на законе», считает он. По словам президента, у российских нет единого мнения, нужны или нет ЧВК. При этом он отметил, что несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракты с Вооруженными силами РФ.