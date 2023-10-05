МНЕНИЕ ⟩ Журналист: «Это ненормально, что на рабочих местах по умолчанию предполагается знание русского языка»

В то же время, возможно, для многих это не является препятствием, а если и существовала такая проблема, то они прибегли к тактике - полуправда лучше целой правды. Подробнее об этом поговорим позже.

Здесь мы не будем говорить о том, что Эстония настолько мала, что для получения хорошей работы обычно нужен знакомый, знакомый знакомого или слепая удача. Я говорю о том крохотном препятствии, которое может оказаться не таким уж и крохотным.

Знать языки хорошо само по себе. Никто не спорит. Любой язык, включая русский. В то же время кажется, что знание русского языка в Таллинне практически неизбежно. Что само по себе странно и не очень странно. Странно, потому что государственный язык в Эстонии должен быть единственным, по-прежнему эстонским. Уверена, никто не будет спорить. Однако кажется, что Эстония более двуязычна, чем казалось бы. Особенно Таллинн.

На мой взгляд, и я здесь говорю только за себя, это ненормально, что на рабочих местах по умолчанию предполагается знание русского языка. Поэтому человеку, не владеющему русским языком, сложно найти в столице работу, в которой он мог бы лучше всего реализоваться и где он бы смог использовать свой так называемый «набор навыков».