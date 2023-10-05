Если начинать с самого начала, то любой, кто остался безработным из-за неудачных обстоятельств или просто хочет сменить работу по ряду причин, вероятно, столкнулся со странным, совершенно не связанным с работой, небольшим препятствием. Особенно это касается престижной работы.
МНЕНИЕ ⟩ Журналист: «Это ненормально, что на рабочих местах по умолчанию предполагается знание русского языка»
В то же время, возможно, для многих это не является препятствием, а если и существовала такая проблема, то они прибегли к тактике - полуправда лучше целой правды. Подробнее об этом поговорим позже.
Здесь мы не будем говорить о том, что Эстония настолько мала, что для получения хорошей работы обычно нужен знакомый, знакомый знакомого или слепая удача. Я говорю о том крохотном препятствии, которое может оказаться не таким уж и крохотным.
Знать языки хорошо само по себе. Никто не спорит. Любой язык, включая русский. В то же время кажется, что знание русского языка в Таллинне практически неизбежно. Что само по себе странно и не очень странно. Странно, потому что государственный язык в Эстонии должен быть единственным, по-прежнему эстонским. Уверена, никто не будет спорить. Однако кажется, что Эстония более двуязычна, чем казалось бы. Особенно Таллинн.
На мой взгляд, и я здесь говорю только за себя, это ненормально, что на рабочих местах по умолчанию предполагается знание русского языка. Поэтому человеку, не владеющему русским языком, сложно найти в столице работу, в которой он мог бы лучше всего реализоваться и где он бы смог использовать свой так называемый «набор навыков».
Некоторые здесь пошли по пути смелой лжи о том, что они знают русский язык. Если им случается найти работу, они обычно используют Google Translate или своего друга. Мне говорили это много раз: почему бы тебе не соврать? Почему? Потому что я все еще верю в эстонский язык. В том, что можно обойтись без иностранного и языка бывших оккупантов.
Конечно, исторически уже сложилось мнение, что русский язык - это что-то само собой разумеющееся. Эта проблема, которая не рассматривалась как проблема, не была решена своевременно. И теперь, похоже, несмотря на все усилия, русский язык никуда не денется. Другими словами, это реалии такие, что вести бизнес и получить хорошую работу в Эстонии можно только говоря по-русски и владея им на хорошем уровне.
Наши литовские соседи, напротив, справились с этой проблемой. Там, например, человек, не знающий государственного языка, не может получить хорошую работу. Хочешь хорошую работу, учи язык. Не говоря уже, конечно, об элементарном уважении к стране, в которой живешь.
Так что о медленно подкрадывающемуся двуязычии уже и речи нет. Оно уже здесь, неофициально, но здесь. Иначе бы во всевозможных объявлениях о приеме на работу не писали, что предполагается знание русского языка. Конечно, это справедливо, потому что у многих людей это предположение встроено по умолчанию. Потому что кажется, что заставить русского говорить по-эстонски - это что-то вроде смертного греха. В противном случае в Эстонии можно было бы обойтись только эстонским языком...