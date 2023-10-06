Вода вместо бензина: на заправке в Риге пострадало несколько машин

В компании заметили аварию только после того, как несколько автомобилей заполнили свои машины и заглохли на автозаправке.

До того, как на АЗС Viada была констатирована авария, несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Машина Сигиты также пострадала.

За бензин на заправке она заплатила чуть более 60 евро. Пострадавшая также получила подтверждение от компании о случившемся.