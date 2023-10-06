Пт, 6.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Полицейского признали виновным в злоупотреблении властью

Андрес Эйнманн
Facebook
Comments
Робертас Пожела (справа).
Робертас Пожела (справа). Фото: Urmas Luik

Таллиннский окружной суд вчера пришел к выводу, что полицейский, который на машине умышленно наехал на молодого человека в центре Пярну, а затем надел на него наручники, злоупотребил властью и незаконно лишил человека свободы.

Таллиннский окружной суд оставил без изменения решение Пярнуского уездного суда от 28 марта о признании Робертаса Пожелы виновным и не менял назначенное ему ранее наказание. Пярнуский уездный суд приговорил Пожелу за злоупотребление властью и незаконное лишение свободы к двум годам тюремного заключения, но ему не придется сидеть за решеткой, если он не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Хотя окружной суд не изменил приговор, он обязал Эстонскую Республику выплатить в пользу Пожелы 2373 евро за обоснованное апелляционное производство. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Госсуде в течение 30 дней.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх