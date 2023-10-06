Полицейского признали виновным в злоупотреблении властью

Таллиннский окружной суд оставил без изменения решение Пярнуского уездного суда от 28 марта о признании Робертаса Пожелы виновным и не менял назначенное ему ранее наказание. Пярнуский уездный суд приговорил Пожелу за злоупотребление властью и незаконное лишение свободы к двум годам тюремного заключения, но ему не придется сидеть за решеткой, если он не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.