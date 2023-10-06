Пони, батуты и вкусная еда: завтра в Ласнамяэ состоится большая осенняя ярмарка

«В прошлом году осенняя ярмарка в Ласнамяэ прошла с большим успехом. Недостатка во вкусной еде и широком ассортименте товаров не наблюдалось. Надеемся, что завтра мы снова сможем порадовать жителей и гостей района, и приглашаем всех желающих за покупками», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Осенняя ярмарка состоится в субботу, 7 октября, с 11 до 16 часов в парке Тондилоо. Представлены будут товары на любой вкус: разнообразные фермерские продукты, рыбные и мясные деликатесы, мед, травы, различная выпечка и сладости. В наличии будет также широкий выбор осенней одежды, обуви и аксессуаров. Предлагаться будут, в том числе, ювелирные и ремесленные изделия, а также косметика.