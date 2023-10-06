Анализ ⟩ Польша перед выборами: визовый скандал, «украинские агроолигархи» и «банды агрессивных мусульман»

Рейтинги популярности KO подросли на 4%, а по данным некоторых поллстеров, минимально опередили лидировавшую PiS. Даже в правящем политическом лагере были вынуждены признать: марш стал для Дональда Туска очень большим успехом.

«Нелегальная иммиграция» и «визовая афера»

Стремясь сохранить ускользавшую из рук инициативу, с середины июня правящая партия переключила фокус своей кампании на, как тогда казалось, абсолютно беспроигрышную для себя тему нелегальной иммиграции. Как показали опросы, аж 83% её сторонников считают иммиграцию одной из самых главных угроз.

Для сравнения, такой же точки зрения придерживается лишь 35% оппозиционного электората. Поэтому с подачи PiS Сейм принял постановление против «принудительной релокации нелегальных мигрантов» в рамках механизмов ЕС, а Ярослав Качиньский пообещал проведение общепольского референдума по данному вопросу.

Представители PiS не ставили под сомнение необходимость принимать беженцев из Украины, но категорически возражали против переселения на свою территорию тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Беженцы из Украины на пропускном пункте Медыка в Польше. Фото: Sergei Grits/AP/Scanpix

В глазах обывателя новости о беспорядках в пригородах Парижа и переполненной мигрантами Лампедузе делали нарративы PiS ещё более убедительными. Антимигрантская риторика, а порой и заигрывание с ксенофобскими лозунгами – проверенная временем тактика, которая оказалась весьма эффективной еще на выборах 2015 года и в конечном счете помогла тогда партии Ярослава Качиньского одержать победу.