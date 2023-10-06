Анализ ⟩ Польша перед выборами: визовый скандал, «украинские агроолигархи» и «банды агрессивных мусульман»
Игорь Грецкий, научный сотрудник Института внешней политики Эстонии
6 октября 2023, 10:30
В следующее воскресенье граждане Польши проголосуют за новый состав парламента. Предвыборная гонка вышла на финишную прямую. Ее началом можно считать начало осени 2022 года, когда на фоне прямого шантажа со стороны России и резко выросших цен на природный газ, в Польше завязалась острая дискуссия об ответственности за последствия зависимости польской энергосистемы от поставок российских энергоресурсов.
Началом нынешней предвыборной гонки можно считать начало осени 2022 года. Именно в тот момент, на фоне прямого шантажа со стороны России и резко выросших цен на природный газ, в Польше завязалась острая дискуссия об ответственности за последствия чрезмерной зависимости польской энергетической системы от поставок российских энергоресурсов.
Оппозиционеры из «Гражданской Коалиции» (KO) выступили тогда за создание Сеймом специальной следственной комиссии. Она должна была проверить законность действий органов государственной власти в сфере противодействия влиянию иностранных спецслужб на энергетическую политику Польши преимущественно в период правления «Права и Справедливости» (PiS).
«Верификационная комиссия» и «Lex Tusk»
Власть эту идею поддержала, но полностью изменила ее содержание. В конце ноября 2022 премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава PiS Ярослав Качиньский представили свой проект создания «верификационной комиссии» по расследованию влияния «российской политики, бизнеса и агентов на внутреннюю и энергетическую политику Польши» с фокусом на 2007-2015 гг.
По их мнению, именно тогда – в период пребывания у власти KO и Польской Народной Партии (PSL) – и началось укрепление связей Варшавы с Кремлём. Проект Моравецкого-Качиньского существенно менял порядок работы комиссии и статус её членов, превращая её из органа парламентского расследования в инструмент дискредитации политических оппонентов.
Его остриё было направлено на лидера оппозиции и экс-премьера Дональда Туска. К концу весны 2023 года усилиями провластного большинства Сейм одобрил законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния – или как его еще называли «Lex Tusk», что вызвало серьезную озабоченность как в США, так и в ЕС.
Оппозиция ответила проведением одного из самых многочисленных и медийных протестных мероприятий за всю историю Польши. К участию в варшавском «Марше 4 июня» присоединились от 300 до 500 тысяч человек, а в соцсетях число упоминаний о нем превысило 220 миллионов.
Рейтинги популярности KO подросли на 4%, а по данным некоторых поллстеров, минимально опередили лидировавшую PiS. Даже в правящем политическом лагере были вынуждены признать: марш стал для Дональда Туска очень большим успехом.
«Нелегальная иммиграция» и «визовая афера»
Стремясь сохранить ускользавшую из рук инициативу, с середины июня правящая партия переключила фокус своей кампании на, как тогда казалось, абсолютно беспроигрышную для себя тему нелегальной иммиграции. Как показали опросы, аж 83% её сторонников считают иммиграцию одной из самых главных угроз.
Для сравнения, такой же точки зрения придерживается лишь 35% оппозиционного электората. Поэтому с подачи PiS Сейм принял постановление против «принудительной релокации нелегальных мигрантов» в рамках механизмов ЕС, а Ярослав Качиньский пообещал проведение общепольского референдума по данному вопросу.
Представители PiS не ставили под сомнение необходимость принимать беженцев из Украины, но категорически возражали против переселения на свою территорию тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока.
В глазах обывателя новости о беспорядках в пригородах Парижа и переполненной мигрантами Лампедузе делали нарративы PiS ещё более убедительными. Антимигрантская риторика, а порой и заигрывание с ксенофобскими лозунгами – проверенная временем тактика, которая оказалась весьма эффективной еще на выборах 2015 года и в конечном счете помогла тогда партии Ярослава Качиньского одержать победу.
Казалось, что она сработает и на этот раз, а PiS без особых проблем удержит большинство в Сейме. Однако в начале сентября вокруг министерства иностранных дел Польши разразился громкий скандал. Стало известно, что накануне туда наведались сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а заместитель главы МИД Пётр Вавжик лишился своей должности и был по-тихому исключен из списка кандидатов в Сейм от PiS по Свентокшискому воеводству.
Причиной были подозрения в том, что в МИДе на коррупционной основе существовала система ускоренного оформления польских виз для граждан стран Азии и Африки. Как утверждалось в СМИ, Петр Вавжик самолично контролировал потоки въезжающих и принимал решения об оформлении документов.
«Визовая афера» застала власть врасплох. PiS в мгновение ока оказалась вторым номером в дискуссии по теме, на которую руководство сделало большую ставку в парламентской гонке. Её представителям пришлось неохотно оправдываться перед СМИ относительно того, почему в правительстве процветала торговля польскими визами.
Много вопросов возникло и у Германии, которая незамедлительно ввела на границе с Польшей выборочную проверку документов. На этом фоне весьма кстати для PiS обострился конфликт с Брюсселем и Киевом вокруг поставок зерна из Украины. Он несколько отвлек внимание общественности от «визовой аферы», а также позволил правительству Моравецкого выступить в выгодной роли защитника польских фермеров.
Агроолигархи и банды мусульман
Предпоследнюю неделю перед решающим днем голосования обе ведущие политические силы Польши проводили по-разному. Лидеры PiS провели несколько конференций и встреч с избирателями, в ходе которых удвоили свои усилия по запугиванию поляков «вольно разгуливающими бандами молодых мусульманских иммигрантов» и «украинскими агроолигархами».
Кампанию партии сложно назвать успешеной – рейтинг её популярности остается на уровне полугодовой давности. Между тем KO сумела существенно сократить своё отставание от PiS, а проведенный ею на днях в Варшаве многотысячный «Марш миллиона сердец» укрепил веру сторонников оппозиции в то, что победа на этих выборах действительно может стать реальностью.
Кроме того, Дональду Туску удалось договориться с двумя другими блоками - «Левые» и «Третий путь» - не мешать друг другу на выборах и действовать согласованно. Уже понятно, что сейчас не повторится ситуация 2015 и 2019 годов, когда PiS получало больше половины мест в Сейме. Кто бы ни победил 15 октября, правительство будет коалиционным. PiS наверняка финиширует с лучшим результатом и постарается заручиться поддержкой ультраправой «Конфедерацией».
Однако для преодоления планки в 50% голосов понадобится ещё один партнер по коалиции и скорее всего Ярослав Качиньский предпримет настойчивые попытки договориться с блоком «Третий путь». Однако с большой вероятностью правительство в конечном итоге сформируют KO, «Левые» и «Третий путь», но их численный перевес в Сейме будет минимальным.