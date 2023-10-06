Фото и видео ⟩ В здании с магазином и баром вспыхнул пожар

Вчера в 13.36 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании на Ярвекюла-теэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Над крышей находящегося между жилыми домами здания бара и магазина можно было заметить черный дым и пламя.

На инцидент отреагировали профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.

На месте один из владельцев здания сообщил, что людей внутри нет. Пожар в основном бушевал внутри здания. Для проведения работ по тушению также была вскрыта крыша здания.

Движение на главной улице города было перекрыто. Для окружающих домов опасности не было, никто не пострадал. Распространение огня было ограничено в 14.58 и ликвидировано к 15.45.