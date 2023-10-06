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Обнявшиеся спортсменки нечаянно спровоцировали в Китае скандал

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Ювэй Линь и Янни Ву.
Ювэй Линь и Янни Ву. Фото: Jiang Han

На Азиатских играх в китайском Ханчжоу в минувшие выходные разразился своего рода скандал. Он начался после того, как китайские бегуньи (бег с барьерами) обнялись после финала.

Золотая медаль в беге с барьерами среди женщин досталась Ювэй Линь, которая пробежала дистанцию, установив личный рекорд 12,74. Вслед за ней финишировала и ее соотечественница Янни Ву, но позже ее дисквалифицировали.

Однако это было сделано позже, до этого китаянки радовались двойной победе, из-за чего обнялись. Это объятие попало на камеру, после чего и начался скандал.

На фотографиях сбоку видны женские номера треков: 6 для Линь, 4 для Ву. Однако вместе они образуют комбинацию 64, которая является символом кровавой демонстрации, происходившей на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году (до 4 июня).

Авторитарный режим, действующий в стране, пытается умалчивать о трагических событиях того времени, в ходе которых китайская армия убила сотни людей, требовавших демократии - точное число жертв до сих пор неизвестно.

Фотография, сделанная случайно, настолько не понравилась властям, что, как сообщает BBC, китайцы начали подвергать фотографию цензуре и удалять ее в Интернете.

События на площади Тяньаньмэнь 1989 года, также известные как «события 4 июня» в Китае и «резня на площади Тяньаньмэнь» — серия массовых демонстраций в Китайской Народной Республике с требованием демократических реформ и соблюдения прав и свобод человека. Они продолжались с 15 апреля по 4 июня 1989 года, главными участниками акции были студенты. Ранним утром 4 июня по решению политического руководства страны выступления были подавлены Народно-освободительной армией Китая с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки числа погибших варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч и тысяч раненых.

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