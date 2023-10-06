Обнявшиеся спортсменки нечаянно спровоцировали в Китае скандал

Золотая медаль в беге с барьерами среди женщин досталась Ювэй Линь, которая пробежала дистанцию, установив личный рекорд 12,74. Вслед за ней финишировала и ее соотечественница Янни Ву, но позже ее дисквалифицировали.

Однако это было сделано позже, до этого китаянки радовались двойной победе, из-за чего обнялись. Это объятие попало на камеру, после чего и начался скандал.

На фотографиях сбоку видны женские номера треков: 6 для Линь, 4 для Ву. Однако вместе они образуют комбинацию 64, которая является символом кровавой демонстрации, происходившей на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году (до 4 июня).

Авторитарный режим, действующий в стране, пытается умалчивать о трагических событиях того времени, в ходе которых китайская армия убила сотни людей, требовавших демократии - точное число жертв до сих пор неизвестно.

Фотография, сделанная случайно, настолько не понравилась властям, что, как сообщает BBC, китайцы начали подвергать фотографию цензуре и удалять ее в Интернете.

🇨🇳On October 1, Chinese athletes Lin Yuwei and Wu Yanni hugged and encouraged each other during the women's 100m hurdles final at the Hangzhou Asian Games. However, the photo was masked in China because the numbers for the two people in the photo were dated to "64,'' (Sunday,… pic.twitter.com/hP7EgfTz3i — བོད་ᗰIYᑌ🎌💋🇺🇸🇬🇧🇮🇳🇦🇺🇧🇹🇲🇳🇹🇭☪️🇹🇼🇭🇰 (@TenzinMiyu) October 3, 2023