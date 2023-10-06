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Трагедия в Ласнамяэ: молодой мужчина разбился насмерть, упав с виадука Смуули

rus.postimees.ee
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Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В среду вечером с виадука Смуули упал 27-летний мужчина, который погиб. 

Информация о трагедии появилась в социальных сетях. Полиция подтвердила Rus.Postimees факт случившегося.

«Информация соответствует действительности. Тело 27-летнего мужчины было обнаружено около 19:00 в эту среду, причина смерти станет известна после вскрытия», - сказала  пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт. По ее словам, у полиции нет оснований полагать, что было совершено преступление.

Rus.Postimees приносит соболезнования родным и близки погибшего.

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