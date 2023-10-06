Трагедия в Ласнамяэ: молодой мужчина разбился насмерть, упав с виадука Смуули

«Информация соответствует действительности. Тело 27-летнего мужчины было обнаружено около 19:00 в эту среду, причина смерти станет известна после вскрытия», - сказала пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт. По ее словам, у полиции нет оснований полагать, что было совершено преступление.