Серьезная болезнь испортила сезон Ристо Лиллеметса

В этом году Лиллеметс принял участие в трех соревнованиях по десятиборью. В июне в Ратингене он установил рекорд сезона, набрав 7938 очков. На чемпионате Эстонии, состоявшемся в конце июля, он, вероятно, преодолел бы отметку в 8000 очков, но ноль, полученный им в прыжках с шестом, омрачил результат, и в итоге он ограничился 7258 очками. Завершил сезон на прошедшем в сентябре соревновании в Талансе, где набрал 7898 очков.