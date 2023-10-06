Рийгикогу в тупике ⟩ Керсти Кальюлайд: нужна помощь избирателей

«Безусловно, есть более 30 предложений, которые я с виртуальным портфелем возьму с собой в Рийгикогу и которые мы сможем начать обсуждать», - сказал Хуссар. Все решения касаются того, как сделать работу парламента более эффективной и как гарантировать права как оппозиции, так и коалиции.
Помимо юридической дискуссии, эксперты анализировали вопросы политической культуры в более широком ключе. «Один из центральных вопросов был связан с идеей, высказанной бывшим президентом Керсти Кальюлайд: не существует автоматического решения проблемы, необходимо очень четкое желание и воля изменить ситуацию», - сказал Хуссар.