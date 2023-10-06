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Рийгикогу в тупике ⟩ Керсти Кальюлайд: нужна помощь избирателей

Ингрид Ландейро
, журналист
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Обсуждение организации работы Рийгикогу проходило в стеклянном зале Таллиннского певческого поля, на так называемой нейтральной территории.
Обсуждение организации работы Рийгикогу проходило в стеклянном зале Таллиннского певческого поля, на так называемой нейтральной территории. Фото: Eero Vabamägi

Вчера по приглашению спикера Рийгикогу Лаури Хуссара (Ээсти 200) в стеклянном зале Певческого поля собрались эксперты, чтобы попытаться найти выход из затянувшегося парламентского тупика, причем, по словам бывшего президента Керсти Кальюлайд, для этого может понадобиться помощь избирателей.

«Безусловно, есть более 30 предложений, которые я с виртуальным портфелем возьму с собой в Рийгикогу и которые мы сможем начать обсуждать», - сказал Хуссар. Все решения касаются того, как сделать работу парламента более эффективной и как гарантировать права как оппозиции, так и коалиции.

Помимо юридической дискуссии, эксперты анализировали вопросы политической культуры в более широком ключе. «Один из центральных вопросов был связан с идеей, высказанной бывшим президентом Керсти Кальюлайд: не существует автоматического решения проблемы, необходимо очень четкое желание и воля изменить ситуацию», - сказал Хуссар.

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