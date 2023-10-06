Новые учителя Ида-Вирумаа обеспокоены: обещанную надбавку к зарплате мы так и не получили!

Учитель, который уехал работать в Ида-Вирумаа из-за возросшей потребности в деньгах, рассказал Postimees на условиях анонимности, что планировал за счет своей надбавки к зарплате поддерживать ребенка, который осенью начал самостоятельную жизнь. «Глядя на банковский счет в день зарплаты, я задался вопросом, не надуло ли меня государство», - вздохнул педагог.