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Новые учителя Ида-Вирумаа обеспокоены: обещанную надбавку к зарплате мы так и не получили!

Лоора-Элизабет Ломп Юлле Харью
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Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар пошла на риск, выплачивая деньги.
Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар пошла на риск, выплачивая деньги. Фото: Ilja Smirnov

Большое количество учителей, приехавших работать в Ида-Вирумаа в надежде на более высокую зарплату, ждал неприятный сюрприз, когда они получили сентябрьскую зарплату, – обещанная надбавка к зарплате не была выплачена.

Учитель, который уехал работать в Ида-Вирумаа из-за возросшей потребности в деньгах, рассказал Postimees на условиях анонимности, что планировал за счет своей надбавки к зарплате поддерживать ребенка, который осенью начал самостоятельную жизнь. «Глядя на банковский счет в день зарплаты, я задался вопросом, не надуло ли меня государство», - вздохнул педагог.

Школа заключила с ним трудовой договор, согласно которому с 1 сентября его зарплата составит 1749 евро и до конца года пособие на дополнительные затраты труда будет 874 евро.

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