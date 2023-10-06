В Таллиннском вытрезвителе вновь предлагается консультирование для страдающих от зависимости

«Большинство принявших участие в консультировании отметили, что они не сталкивались ни с одной программой или услугой, направленной на преодоление зависимости. Это значит, что на практике консультант стал для многих первым человеком, с которым они смогли обсудить свою проблему. Мы хотим помочь людям, чтобы они нашли мотивацию и возможность избавиться от зависимости. Для этого мы предлагаем им поддержку и рассказываем о том, какие есть возможности для изменения жизни», - сказала Бешкина.

Она отметила также, что хотя поставленной цели невозможно достичь мгновенно, консультирование – одна из возможностей сделать шаг в ее направлении.