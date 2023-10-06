В октябре к работе в Таллиннском вытрезвителе приступили два консультанта, предлагающих помощь людям, страдающим зависимостью. К консультантам фонда Avatud Lootus можно обратиться за помощью дважды в неделю по утрам, участие в консультировании добровольное.
В Таллиннском вытрезвителе вновь предлагается консультирование для страдающих зависимостью
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, цель города заключается в том, чтобы число людей, попадающих в вытрезвитель повторно, сократилось.
«Большинство принявших участие в консультировании отметили, что они не сталкивались ни с одной программой или услугой, направленной на преодоление зависимости. Это значит, что на практике консультант стал для многих первым человеком, с которым они смогли обсудить свою проблему. Мы хотим помочь людям, чтобы они нашли мотивацию и возможность избавиться от зависимости. Для этого мы предлагаем им поддержку и рассказываем о том, какие есть возможности для изменения жизни», - сказала Бешкина.
Она отметила также, что хотя поставленной цели невозможно достичь мгновенно, консультирование – одна из возможностей сделать шаг в ее направлении.
В мае и июне в Таллиннском вытрезвителе в сотрудничестве с фондом SA Avatud Lootus был реализован пилотный проект по проведению консультаций. В рамках проекта 75% клиентов вытрезвителя согласились поучаствовать в консультировании, за два месяца консультацию получили 29 клиентов.
80% получивших услугу консультирования людей ответили, что их зависимость длится уже 7-10 лет и назвали в качестве основной причины влияние друзей, тяжелые жизненные обстоятельства и стресс. Несмотря на то, что уровень мотивации изменить свою жизнь у участников консультаций можно оценить как средний, на сегодняшний день четверо продолжили посещать консультации и один из них присоединился к еженедельной группе зависимых, организованной фондом Avatud Lootus.
Начиная с октября консультанты предоставляют свои услуги дважды в неделю по утрам. Их присутствие согласуется с администрацией вытрезвителя, при этом учитывается время, в которое в вытрезвитель поступает наибольшее число клиентов, например, после дней получения зарплаты, в праздники и т.п.
По данным Института развития здоровья число умерших от заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, имеет тенденцию роста. Если в 2018 году в Таллинне от употребления алкоголя скончались 94 мужчины и 30 женщин, то в 2022 году уже 181 мужчина и 55 женщин. Употребление алкоголя наносит большой вред здоровью и социальному положению, причем это касается не только человека, употребляющего алкоголь, но и его близких. Своевременные разноплановые меры могут предотвратить смерть от употребления алкоголя и другой вред, который наносит зависимость.
Услуга консультирования осуществляется в сотрудничестве Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения, Таллиннского вытрезвителя и фонда SA Avatud Lootus при финансировании города Таллинна.