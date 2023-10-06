Luminor: большой рост цен в Эстонии закончился

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, большой рост цен в Эстонии уже позади и наступило время, когда цены здесь будут расти меньше, чем в еврозоне.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре остался на том же уровне по сравнению с августом, но увеличился на 4,2 процента по сравнению с сентябрем прошлого года. По сравнению с сентябрем прошлого года товары подорожали на 5,7 процента, а услуги - на 1,3 процента.
Уускюла отметил, что цены в Эстонии не меняются уже три месяца, что является большим отличием от еврозоны, где за три месяца цены выросли на 1,1 процента, что на 4,2 процента увеличивает уровень инфляции.
«У нас рост цен в два раза выше, чем в еврозоне. По сравнению с концом 2019 года наши цены выросли на 36 процентов, тогда как в еврозоне только на 18 процентов. Если оставить в стороне 40-процентный рост цен производителей, то можно увидеть, что цены производителей полностью перешли к нашим потребительским ценам. В то время как в зоне евро в целом цены производителей не перешли в потребительские цены. Это означает продолжение инфляционного давления в еврозоне, в то время как наши цены уже в значительной степени скорректировались», - пояснил экономист.
По его словам, импортные цены продолжают представлять угрозу для инфляции в Эстонии, поскольку рост цен в других частях мира еще не прекратился. Еще одним фактором является здесь повышение заработной платы, которое заставляет предприятия искать новые решения в организации работы, поскольку покупательная способность эстонцев все еще очень низка.
«Рост цен был очень последовательным в различных областях с декабря 2019 года. Лишь в сфере услуг связи, где происходит сумасшедшее технологическое развитие, цены практически стабильны, произошло незначительное падение цен в 3 процента. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия также выросли незначительно, всего на 17 процентов», - отметил Уускюла. Цены на медицинские услуги и образование также выросли меньше среднего - на 25 и 16 процентов соответственно.
«Сейчас самое подходящее время для эстонских потребителей искать более дешевые решения и посмотреть, где они могут сэкономить. Хотя заработная плата растет и уровень депозитов стабилен, покупательная способность депозитов упала, и поэтому резервы невелики. Их необходимо начать снова заполнять на случай темных дней, когда экономика начнет улучшаться», - отметил экономист.