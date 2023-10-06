Luminor: большой рост цен в Эстонии закончился

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре остался на том же уровне по сравнению с августом, но увеличился на 4,2 процента по сравнению с сентябрем прошлого года. По сравнению с сентябрем прошлого года товары подорожали на 5,7 процента, а услуги - на 1,3 процента.

Уускюла отметил, что цены в Эстонии не меняются уже три месяца, что является большим отличием от еврозоны, где за три месяца цены выросли на 1,1 процента, что на 4,2 процента увеличивает уровень инфляции.

«У нас рост цен в два раза выше, чем в еврозоне. По сравнению с концом 2019 года наши цены выросли на 36 процентов, тогда как в еврозоне только на 18 процентов. Если оставить в стороне 40-процентный рост цен производителей, то можно увидеть, что цены производителей полностью перешли к нашим потребительским ценам. В то время как в зоне евро в целом цены производителей не перешли в потребительские цены. Это означает продолжение инфляционного давления в еврозоне, в то время как наши цены уже в значительной степени скорректировались», - пояснил экономист.