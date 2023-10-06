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Мужчина, пытавшийся убить королеву Елизавету, приговорен к длительному тюремному заключению

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Джасвант Сингх Чайл, пытавшийся cовершивший нападение на Елизавету II.
Джасвант Сингх Чайл, пытавшийся cовершивший нападение на Елизавету II. Фото: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

21-летний Джасвант Сингх Чайл был приговорен к девяти годам тюремного заключения за проникновение в Виндзорский замок в декабре 2021 года с целью убийства королевы Великобритании Елизаветы II.

25 декабря 2021 года Чайл смог перебраться через крепостную стену с помощью веревочной лестницы и проникнуть в королевскую резиденцию. Мужчина, одетый в черное и надевший металлическую маску, был задержан довольно быстро. Перед арестом Чайл, вооруженный арбалетом и стрелами, сказал полицейским: «Я здесь, чтобы убить королеву».

В феврале этого года в лондонском суде Old Bailey Чайл признал себя виновным в государственной измене и хранении оружия. Он был приговорен к девяти годам тюремного заключения, после чего еще пять лет будет находиться на испытательном сроке.

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