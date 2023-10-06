Покушавшийся на жизнь королевы Елизаветы приговорен к длительному тюремному заключению

25 декабря 2021 года Чайл смог перебраться через крепостную стену с помощью веревочной лестницы и проникнуть в королевскую резиденцию. Мужчина, одетый в черное и надевший металлическую маску, был задержан довольно быстро. Перед арестом Чайл, вооруженный арбалетом и стрелами, сказал полицейским: «Я здесь, чтобы убить королеву».

В феврале этого года в лондонском суде Old Bailey Чайл признал себя виновным в государственной измене и хранении оружия. Он был приговорен к девяти годам тюремного заключения, после чего еще пять лет будет находиться на испытательном сроке.