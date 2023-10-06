Правительство РФ было вынуждено смягчить запрет на экспорт топлива

Правительство РФ смягчило запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов своей продукции, пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».
Для предотвращения возможного «серого» экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.
Также правительство решило увеличить с 9,5 до 12 процентов продажи дизеля и с 13 до 15 процентов продажи бензина 5-го класса на бирже. Это позволит «независимым АЗС приобретать [топливо] по рыночным ценам» и снизит риски монопольного ценообразования». «Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», - говорится в сообщении правительства.
Кроме того, кабинет министров принял решение восстановить с 1 октября коэффициент топливного демпфера, который в сентябре был снижен с 1 до 0,5.
- Демпфер - механизм сдерживания цен топлива на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть. Он предполагает, что если экспортная цена на топливо превышает зафиксированную для внутреннего рынка цену, то нефтяные компании получают выплату из бюджета по определенному коэффициенту для компенсации разницы.
- Как отмечает The Bell, пока не ясно, как возврат к демпферу соотносится с тем, что президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что дефицит бюджета в 2023 году не превысит 1 процент ВВП.
- Ограничения на экспорт бензина и дизеля были введены в России 21 сентября «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По данным Росстата, с 1 января по 20 августа 2023 года средняя цена на бензин на АЗС в России выросла на 3,35 рубля до 54,3 рубля. «Агентство» отмечало, что это нынешний скачок цен на топливо может стать одним из самых сильных за последние 10 лет.