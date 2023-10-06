Правительство РФ было вынуждено смягчить запрет на экспорт топлива

Для предотвращения возможного «серого» экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Также правительство решило увеличить с 9,5 до 12 процентов продажи дизеля и с 13 до 15 процентов продажи бензина 5-го класса на бирже. Это позволит «независимым АЗС приобретать [топливо] по рыночным ценам» и снизит риски монопольного ценообразования». «Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, кабинет министров принял решение восстановить с 1 октября коэффициент топливного демпфера, который в сентябре был снижен с 1 до 0,5.